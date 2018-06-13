Burak Yılmaz'dan olay paylaşım! Galatasaray...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması altında başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz’la ilgili ortada birçok transfer söylentisi dolaşıyor.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması altında başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz’la ilgili ortada birçok transfer söylentisi dolaşıyor.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Tecrübeli oyuncuyla ilgili bugüne kadar iki takımın ismi ön plana çıktı. Bunlardan biri Beşiktaş, diğeri ise Başakşehir’di. Ancak önceki gece yaşanan gelişme kafaları fena halde karıştırdı.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Burak, eski takım arkadaşı Olcan’ı etiketleyerek, teknede çekilmiş bir fotoğraf karesini Instagram’da hikaye olarak paylaştı. Bu görselin üzerindeki 4 yıldız ise dikkat çekiciydi.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bonservisi 4.5 milyon euro
Burak’ın bu hareketle formasında 4 yıldız taşıyan tek takım olan G.Saray’ı işaret ettiği söylendi. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında Burak’la ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Trabzonspor onun için 4.5 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor. 1 milyon euro da menajerlik ücreti var. G.Saray’ın ise 33 yaşındaki futbolcuyu yıllık ücretini karşılayıp kiralayacağı konuşuluyor.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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SADECE MAAŞI KARŞILANACAK
Bordo-Mavili takımda senelik 3 milyon 550 bin euro garanti ücreti bulunan futbolcunun sadece maaşı ödenecek. Tıpkı Galatasaray gibi mali sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor’un bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği ise bilinmiyor.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
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Bordo-Mavililer, ilk etapta Burak Yılmaz’ı bonservisiyle satmak istiyor. Ancak transfer döneminde beklenen teklif gelmezse, kiralama formülüne de sıcak bakabilirler. Burak Yılmaz, Fatih Terim’le birlikte önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde oldukça iyi bir grafik çizmişti.
Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaraylılar dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, gözler transfer gelişmelerine çevrilmiş durumda. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takımdaki transfer gelişmelerini aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...