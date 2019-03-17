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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Emrah Taşçı / Fotoğraflar: Adem KABAYEL - DHA - AA Spor
16 Mart 2019 - 21:23,

Burak Yılmaz zirvede! Herkesin dilinde...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, performansıyla fark yaratıyor...

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İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Burak, yine sahnedeydi. 

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Siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, taraftarları ikiye bölmüştü. 

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Beşiktaşlı taraftarların büyük bir bölümü Burak Yılmaz'ın transferine karşı çıkarken; golcü yıldızın alınmasına büyük tepki gösterilmişti. 

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Fikret Orman ve yönetimi, taraftarın tepkisine rağmen Burak Yılmaz'ı kadroya katmış ve yıldız oyuncuya taraftarların destek vermesi gerektiğini belirtmişti. 

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Islıklar alkışa dönüştü...

Burak Yılmaz'ın Vodafone Park çimlerine ayak bastığı ilk maçta tribünler ikiye bölünmüştü.

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Tribünlerin bir bölümü yıldız futbolcuyu ıslıkla protesto ederken; bir bölümü sahip çıkmış ve alkışla karşılık vermişti. 

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İlk 3 maçında fileleri havalandıramayan Burak, 21. haftada oynanan Bursaspor karşılaşmasında fileleri 2 kez sarsmış ve takımına 3 puanı getirmişti. 

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Vodafone Park'ta maç sonrası siyah-beyazlı tribünlerin büyük sevgi gösterisi vardı...

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Ligin 22. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçını boş geçen Burak, Vodafone Park'taki Fenerbahçe derbisinde 2 gol daha atmış; ancak beraberliği önleyememişti. 

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Kayserispor maçında sessiz kalan yıldız golcü, 25 ve 26. haftalarda alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

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2 gol 1 asist!

Burak, Kartal'ın 3-2 kazandığı Atiker Konyaspor mücadelesinde 1 gol atmış, 1 de asist yapmıştı.

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Beşiktaş, ligin son haftasında evinde ligde kalma mücadelesi veren Göztepe'yi Burak Yılmaz'ın golüyle mağlup ederken, golcü oyuncu yeni takımıyla 6 gole ulaştı.

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Burak Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de siyah beyazlı forma ile sadece sekiz maçta forma giymesine rağmen, Beşiktaş'ın en golcü ismi konumunda: 6 gol 1 asist.

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Öte yandan sosyal medyada Burak Yılmaz lehine birçok tweet atıldı. Birçok siyah-beyazlı taraftar, yaptıklarıyla paylaşımla golcü futbolcuya destek verdi.

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