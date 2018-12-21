Burak Yılmaz yuvaya geri döndü!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Burak Yılmaz transferi, "Oraya gidiyor, şu kulübe imza atıyor" derken sonuçlandı...
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İşte yeni takımı...
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Burak Yılmaz transferinde mutlu son... Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı milli golcü yuvaya döndü... Anlaşma sağlandı, iş artık imzaya ve forma giymeye kaldı... İşte, Burak Yılmaz transferinin perde arkası...
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Burak Yılmaz yuvaya döndü... Milli golcü sezonun ikinci yarısıyla birlikte Beşiktaş forması giyecek... Transfer çalışmalarına erken başlayan siyah beyazlılar önce kadroyu temizlemeye başladı.
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Pepe ile yolları ayıran Beşiktaş'ta, Adriano ve Oğuzhan da gönderilecek. Love ve Larin'e de kulüp bulmaları söylendi.
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Bu doğrultuda ise adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan hatta sarı lacivertlilerle görüşme yaptığı öğrenilen Burak Yılmaz transferi bitirildi. Tecrübeli golcü yuvaya geri dönüyor.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen sezondan bu yana Burak Yılmaz'ı ısrarla kadrosunda görmek istiyordu. Güneş'in isteğinin gerçekleşmesi için sayılı günler kaldı.
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Beşiktaş ve Trabzonspor yöneticileri pazartesi günü bir araya gelecek ve Burak Yılmaz'ın bonservisi konusundaki son pürüzleri görüşecek. Görüşmenin ardından Burak Yılmaz transferinin açıklanması bekleniyor.
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Ribery'den Bayern'e hayat öpücüğü!
Bundesliga 16. hafta maçında sahasında Leipzig’i konuk eden Bayern Münih, Franck Ribery’nin 83. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı.