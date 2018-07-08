Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme... Yuvaya geri dönüyor!
Büyük sürpriz... Trabzonspor'un milli yıldızı rotayı İstanbul'a çevirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu hafta yapılacak pazarlıkların ardından tecrübeli oyuncunun eski takımına imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor... İşte o gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Alvaro Negredo, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol futbolcuyu Slovakya kampına götürmeyen Şenol hoca, Başkan Fikret Orman’la önceki gün transfer zirvesi gerçekleştirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Listedeki ve görüşülen isimlerle ilgili olarak tecrübeli teknik adama bilgi veren Orman, başarılı hocaya bu konudaki görüşünü sordu. Güneş’in de bu görüşme sırasında Trabzonspor formasıyla geçen sezon 25 lig maçında 23 gol atan eski öğrencisi Burak Yılmaz’ın alınmasını istediğini ilettiği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu talebi olumlu karşılayan Başkan Fikret Orman’ın, 32 yaşındaki futbolcuyu da listeye eklediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ın Burak Yılmaz konusunda Trabzonspor’la gelecek hafta içerisinde görüşmelere başlayacağı bildirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Fikret Orman’ın, bu transferi takas ve bir miktar para formülüyle bitirmeyi planladığı konuşuluyor. Mali olarak küçülmeye giden Trabzonspor’daki yeni yönetimin, yıllık 3 milyon 550 bin Euro kazanan Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan Beşiktaş’ın Fırtına’yı bu transfere ikna edebilmek için Vagner Love’ı takasta kullanabileceği belirtildi. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri ve özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...