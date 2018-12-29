Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Burak Yılmaz imzaya kaldı! Yeni yılın ilk bombası patlıyor...
Siyah beyazlılar, dün 5 saat süren pazarlık sonucunda Burak Yılmaz ve kulübünü ikna etti.
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İşte detaylar...
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Tecrübeli oyuncunun sezon sonuna dek alması gereken paranın 4’te 3’ünü Beşiktaş, kalanını da Trabzonspor ödeyecek. Taraflar yüzde 99 anlaşmaya varırken pazartesi imzaların atılması bekleniyor.
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Burak Yılmaz adım adım Beşiktaş’a... Siyah beyazlılar Trabzonsporlu futbolcunun transferini bitirme aşamasına geldi. Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner dün saat 10.00’da bordo mavili kulübün yöneticileri ve Burak Yılmaz’ın menajerleri ile bir araya geldi.
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Saat 15.00’e kadar süren toplantıda görüşmeler bir ara tıkanma noktasına geldiyse de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Burak, transferinin gerçekleşmesi için öncelikle Trabzonspor’da birikmiş 2 milyon Euro civarındaki alacaklarını ve burada aldığı yıllık 3 milyon 550 bin Euro’nun garanti edilmesini istedi.
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ÜCRETTE İNDİRİM YAPTI
Siyah beyazlılar, yıllık ücreti yüksek bulup olumsuz yanıt verdi. Burak talebinde diretince taraflar masadan kalkma noktasına gelse de ortak noktada buluşuldu.
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Yapılan anlaşmaya göre Burak’ın sezon sonuna dek alması gereken rakamın 4’te 3’ünü Beşiktaş, kalanını da Trabzonspor karşılayacak. Burak Yılmaz da gelecek sezonki ücretinde indirim yapmayı kabul etti.
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Anlaşmaya varılan yeni rakamın 3 milyon Euro olduğu ileri sürüldü.
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Taraftarların bir iki gün içerisinde bir araya gelerek detayları görüşmesi ve transferin pazartesi açıklanması bekleniyor.