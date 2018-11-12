Burak Yılmaz için flaş karar! Arda Turan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Golcü oyuncunun son olarak Bursaspor maçındaki tavırları camia adına adeta bardağı taşırmıştı...
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Yaşananların ardından radikal kararlar da peş peşe geldi... İşte Burak Yılmaz için son karar ve Arda Turan transferi...
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Teknik heyet ve taraftarlara çeşitli hareketlerde bulunan 33 yaşındaki futbolcunun geleceği bordo-mavili takımda tartışılmaya başlandı.
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Bordo-mavili yönetim, teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda toplanıp Burak Yılmaz'a 500 bin TL para cezası vermişti.
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Muharrem Usta’nın görevi bırakmasından sonra göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluyla golcü oyuncunun yıldızı bir türlü barışmadı. Bordo-mavili kulübün alacaklarından dolayı iki kez TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz, ilk şikayetini 15 Mayıs 2018'de avukatı aracılığıyla yapmıştı.
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Burak Yılmaz, sezon başında transfer döneminin bitmesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ikinci kez bordo-mavili kulübü şikayet etti. 800 Bin Euro alacağından dolayı Karadeniz ekibini şikayet eden başarılı forvet, meselenin parasal olmadığına vurgu yapsa da yönetimle ve camia ile ipleri iyice gerdi.
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Bordo-mavili kulüp, Muharrem Usta yönetiminin Burak Yılmaz ile yaptığı sözleşmenin detaylarını kamuoyu ile paylaşırken, karşılıklı demeçler sonrası oyuncunun kaptanlığı elinden alındı.
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Trabzonspor'da kangren haline dönüşen Burak Yılmaz konusuna yönetim de son noktayı koymak istiyor.
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Trabzon basınında çıkan iddialara göre, Bordo-Mavili yönetim bu hafta içinde Burak Yılmaz’la sözleşme fesih için masaya oturacak.
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Trabzonspor’dan 1 milyon 200 bin Euro alacağı olan Burak’a Türk Lirası üzerinden bir ödeme planı sunulacak.
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Yine iddialara göre, Burak Yılmaz’la ocak ayında kesin olarak yollar ayrılacak.
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Trabzonspor’la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon Euro (TL’ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon Euro garanti para alacak.
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Golcü yıldızı Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Avrupa’dan 2 takımın istediği öne sürüldü.
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Burak Yılmaz'ın ise çok yakın arkadaşı olduğu ve son zamanlarda zor günler geçiren arkadaşına da daha yakın olabilmek için Medipol Başakşehir'e gitmek istediği iddia ediliyor.
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Burak aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun da liderliğini yaptığı takımda baskı altında hissetmeden yakın arkadaşlarıyla aynı takımda forma giymek ve zirve yarışındaki İstanbul ekibinin ilk şampiyonluğuna katkı vermek istiyor.