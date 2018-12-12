Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Burak Yılmaz düğmeye bastı! Beşiktaş ve Galatasaray...
Alacakları ödenmediği için Onur Kıvrak ile birlikte TFF’ye başvurup sözleşmesinin tek taraflı feshini isteyen Burak Yılmaz’ın devre arasında Galatasaray ya da Beşiktaş’a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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İşte detaylar...
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Trabzon’da kadro dışı olan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ile birlikte, alacaklarının ödenmemesi gerekçe göstererek noter kanalıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvururken, iki oyuncu tek taraflı fesih hakkı da talep etti.
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Trabzonspor, ihtarnamenin kulübe tebliğinden sonra 30 gün içinde paraları ödemezse Burak ve Onur serbest kalacak. Burak bu hamlesiyle kulüpleri ipleri koparma niyetini açıkça ortaya koyarken, gözler şimdi devre arasında hangi kulübe gideceği sorusuna çevrildi.
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Burak için G.Saray ve Beşiktaş’ın adı geçiyor. Fatih Terim’in yeşil ışık yakması halinde G.Saray’a dönme ihtimali bulunuyor. Golcü futbolcunun en ciddi taliplisiyse Beşiktaş. Şenol Güneş’in ısrarla istediği Burak için sezon başında da girişimlerde bulunan siyah beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncuyu bu kez kaçırmak istemiyor.
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Burak’ın Beşiktaş’a transferindeki en büyük soru işareti ise taraftar tepkisi. Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş, geçen ay Burak ile Londra’da buluşmuştu. Burak’ın diğer talibi ise Başakşehir... Şampiyonluğa oynayan Başakşehir de Burak ile ciddi şekilde ilgileniyor.
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Trabzonspor’da geçen ay kadro dışı bırakılan kaleci Onur Kıvrak’ın 2 milyon Euro, Burak Yılmaz’ın ise 1 milyon 600 bin Euro alacağı bulunuyor. Bordo mavili takımın Evkur Yeni Malatyaspor maçında 5-0 yenilmesinin ardından iki oyuncu yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
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Burak Yılmaz, daha önce de Trabzonspor taraftarlarına ve teknik direktör Ünal Karaman’a gösterdiği tepkiden ötürü yönetim kurulu tarafından 500 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. Bu sezon bordo mavili formayla 7 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol attı.
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AĞAOĞLU: GEREĞİ YAPILACAK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın alacakları ödenmediği gerekçesiyle ihtarname göndermesi konusunda, “Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı. 30 günlük bir ihbar süresi var. Yaklaşık 4 milyon Euro alacakları var” dedi.
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60 GÜN CEZA ALDI
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Ağaoğlu’na sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira da para cezası verdi. Medipol Başakşehirli futbolcu Da Costa da 3 maç ceza aldı.
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"Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağız"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, "Çok derin ve herkesin alternatifi olan bir kadro yapacağız. Birçok mevkiye ihtiyacımız var" dedi.