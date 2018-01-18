Burak Yılmaz depremi! Arda varken Sosa'yı aldılar

Öte yandan Burak Yılmaz ile ilgili iddialar deprem etkisi yarattı. İşte huzursuzluk yaratan olaylar ve yeri yerinden oynatacak o iddialar:
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"KENDİSİNİ TRABZON'UN ÜSTÜNDE GÖRÜYOR"
Yerel basın ortada hiçbir şey yokken, diğer futbolculara bu hak tanınmamışken, Burak Yılmaz’ın çıkıp ''Bana transfer teklifleri var'' diyerek basın toplantısı düzenlemesini Vahid Halilhodzic’le bağdaştırdı. Boşnak hocanın kendisini Trabzonspor’un üzerinde görmesi gibi Burak’ın da aynı hataya düştüğü belirtildi.
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Başkan Muharrem Usta'nın Burak Yılmaz’ın düzenlediği basın toplantısı yüzünden hem oyuncuya hem de izin veren Rıza Çalımbay’a kızgın olduğu iddia edildi.
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"SOSA VERİLEN PARAYLA ARDA ALINIRDI"
Burak Yılmaz'ın ise o toplantıda Sosa’ya ödenecek paraya Arda’nın alınmamasına, takım içinde futbolculara ödeme yapılmazken transfer görüşmeleri yapılmasına tepki gösterdiği konuşulmaya başlandı.
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Burak Yılmaz’ın düzenlediği basın toplantısı, futbolcuların alamadığı ödemeler, buna rağmen 11’de yer almayan Sosa için Milan’a yapılan ödeme... Tüm bu krizler takım içinde gerginliğe neden olurken maçtan bir gün önce Muharrem Usta, Trabzon’a geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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USTA, İKİ GÜN ÖNCE SÖZ VERDİ
Futbolcularla gündemde olmayan olağanüstü bir toplantı yaptı. Ödemelerin düzene gireceği konusunda söz verdi. Yapılacak transferlerin takım içindeki dengeleri bozmayacağı sözünü verdi. Ama sözler Konyaspor maçı öncesinde işe yaramadı. (Fotospor)