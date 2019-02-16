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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Hürriyet, DHA
15 Şubat 2019 - 22:45,

Burak Yılmaz çok sinirlendi! Ljajic...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Ekrana yansımayan anlar foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.

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İşte detaylar...

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk yarıda yapılan hatalara yaptığı sert çıkışlar dikkat çekti. İlk 45'te rakibini kovalamayan Jeremain Lens, hocasından sert bir uyarı aldı.

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Maçın dönüm noktası Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük'e gösterilen kırmızı kart oldu. Cüneyt Çakır, VAR incelemesinden evvel pozisyonu sarı kartla yorumlamıştı.

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Adem Ljajic, takımın ikinci golünü atınca adrenalin patlaması yaşadı. Yıldız futbolcu korner bayrağını tekmeleyerek yerinden çıkardı. (Foto: Emre OKTAY)

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Ljajic, bu pozisyonda sarı kar gördü ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

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Başta Burak Yılmaz olmak üzere Caner Erkin, Ljajic'e sitem etti. Sırp yıldız gördüğü sarı kart sonrasında olayın farkına vardı ve epey üzüldü.

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Burak Yılmaz kopan korner direğini eline aldı ve olayın üzüntüsünü böyle yaşadı.

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Caner Erkin maçta sitem ettiği arkadaşıyla maç sonunda böyle şakalaştı.

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Maçtan çok özel kareler sizlerle...

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