Burak Yılmaz çıldırdı! "Çık, sen oyna!"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada siyah beyazlıların tecrübeli yıldızı Burak Yılmaz oyundan çıktığı sırada yaşananlara çok sinirlendi.
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Siyah beyazlıların Kadıköy'de ezeli rakibiyle oynadığı ve 3-1 kaybederek zirve yolunda büyük yara aldığı karşılaşmada, takımın en önemli hücum kozu olan Burak Yılmaz da etkili bir performans sergileyemedi.
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Tecrübeli futbolcu karşılaşmanın 87. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Burak yerini Umut Nayir’a bıraktığı sırada mücadelenin 4. hakemine tepki gösterdi.
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Burak Yılmaz, kaptanlık pazubandını Gökhan Gönül’e verirken, oyuncu değişikliği yapılmadan mücadelenin devam etmesine de bir hayli sinirlendi.
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4. hakem Alper Ulusoy’a defalarca, “Sahaya gir, sen oyna”, “Çık, sen oyna” diye tepki gösteren Burak’ı, Beşiktaş teknik ekibi güçlükle sakinleştirdi.
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34 yaşındaki futbolcu, Ulusoy’un yanından ayrılırken tepkisini sözlü olarak sürdürdü.
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‘Çakır’ı çağırın o konuşsun’
Derbide alınan mağlubiyet sebebiyle üzgün olan Burak Yılmaz, karşılaşma sonrasında karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır’a tepkisini sürdürdü.
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Tecrübeli futbolcu, stattan ayrılırken “Maçla ilgili ne düşünüyorsun?” sorusuna, “Cüneyt Çakır’ı çağırın, o konuşsun!” diye tepki gösterdi.