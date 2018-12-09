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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Spor Arena - Fotoğraflar: Depo Photos
09 Aralık 2018 - 11:12,

Burak Yılmaz bombası! Başakşehir...

Trabzonspor'da kadro dışı olan Burak Yılmaz'ın devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Peki tecrübeli oyuncunun yeni adresi neresi olacak? İşte detaylar...

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Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, Haber Global’deki “Kontra” programında çarpıcı açıklamalar yaptı… İşte o sözler…

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Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olma olasılığı ilk konuştuğumuzda yüzde 30 civarındaydı. Bu oran şimdi yüzde 50. Ya gelecek, ya başka bir takıma gidecek…

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Burak Yılmaz’ın da duygusal olarak Beşiktaş ağırlığı var. Ama Başakşehir de Burak Yılmaz ile ilgileniyor. Mantık da Başakşehir der. Ancak, kesin bir şek yok.

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Zaten 33 yaşındasın, yeteri kadar para kazanmış bir futbolcusun. Başakşehir parayı da ayın birinde ödeyen bir kulüp. Bir futbolcu için günümüzde ilk adres olacak yer.

5/10

Galatasaray’ın makyajı döküldü. Galatasaray 2 haftadır Kulüpler Birliği gerilimi ile gündemi bambaşka bir şekilde meşgul ediyor.

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Ben bunun bilinçli olduğuna inanıyorum ve de öyle. Çünkü sahadaki başarısızlığı örtmek için kullanıyorlar bu durumu. Bir nevi kılıf olarak gördüler bu tabloyu ve devam ediyorlar.

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Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın, Aykut Kocaman hakkında şike imasıyla tweet atmış. Onlar önce kendi dönemlerinde Trabzonspor’u soktukları borç batağı tablosunu açıklasınlar.

8/10

Bu zihniyet yüzünden Trabzonspor yıllarca Fenerbahçe’yi yenemedi. İkili arasındaki maç ne zaman dostane bir şekilde oynandı, Trabzonspor Fenerbahçe’yi yendi.

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Böyle bir dönemde üstelik Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç olgun tavır sergilerken, ortamı germenin ne gereği var? Gereksiz ve ayıp şeyler bunlar.

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Chelsea, Manchester City'yi koltuğundan etti!

Premier Lig'de haftanın dev maçında kazanan Chelsea oldu. Stamford Bridge'te City'yi 2-0 yenen ev sahibi ekip, rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

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