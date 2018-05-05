Burak Yılmaz bombası! Anlaşma tamam...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlük ortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade edilirken yeni takımı da açıklandı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 10
Ve Burak Yılmaz'da mutlu son! Anlaşma ciddi anlamda sona yaklaştı... İşte transferdeki bomba gelişmeye dair detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 10
Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun derken bu sezon özellikle Cenk'in ayrılışının ardından Beşiktaş forvet hattından bir türlü istediği verimi alamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 10
Sezon başında Burak Yılmaz ve Volkan Şen gibi isimleri kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, taraftarın tepki göstermesi nedeniyle bu amacına ulaşamadı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 10
Yönetim transfer tercihlerini diğer futbolculardan yana kullandı. Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu hücum hattındaki sorunu çözmek için harekete geçti.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 10
A Spor'un iddiasına göre; uzun zamandır gündemde olan Burak Yılmaz ile konuşan yöneticilerin yıldız golcü ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 10
Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini alabilirse yeniden Beşiktaş formasını giyecek.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 10
Trabzonspor'un yeni yönetimi yüksek maaşlı futbolcularla yolların ayrılabileceği ifade etmiş ve Burak Yılmaz da yönetimle oturup konuşacağız diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Transfer teklifleri alıyorum ama ukalalık olarak algılamasınlar, bazı şartlar burada bizim açımızdan yanlış yöne doğru gidiyor. Aklımda gitmek yok. Kulübümüzle oturup konuşacağız. Belki de bu sefer gitmek daha doğru kulübümüz için. Ama benim gönlüm Trabzonspor'da kalmaktan yana''
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 10
Trabzonspor yönetiminin maaş giderlerini de düşünerek Burak Yılmaz'ın ayrılışında kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor. 32 yaşındaki yıldız golcü 2006-2008 yıllarında formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe tekrar dönmek için gün sayıyor. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da belirtiliyor. (Fotomaç)
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 10
Zinedine Zidane'ın muhteşem hikayesi burada! Real Madrid Teknik Direktörü olarak başarıdan başarıya koşan Zinedine Zidane, futbolculuk kariyeriyle de dünya futboluna damgasını vurmuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...