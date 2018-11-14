Burak ve Onur bu yüzden kadro dışı kaldı! Soyunma odasında...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Burak'ın Bursa maçında yaptığı hareketler nedeniyle özür dilememesi, Onur Kıvrak'ın ise kaptanlık vazifesini yerine getirmemesi kararda etkili oldu.
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ÖZÜR DİLEMEDİ
Özellikle Burak Yılmaz'a Bursa maçındaki hareketleri yüzünden 500 bin lira para cezası verilmiş ve sonrasında tecrübeli forvetin camiadan özür dileyeceği de belirtilmişti. Ancak yönetimin çağrısına rağmen yıldız isim özür dilemeyince ve Yeni Malatyaspor maçında çıkan ağır yenilgi sonrası Bordo-Mavili yönetim kadro dışı kararını hayata geçirdiği belirtildi.
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SOYUNDA ODASINDA NELER OLDU?
Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının gerekçesi ise Yeni Malatya maçının devre arasında soyunma odasında tüm yabancı oyuncuların maçı kazanma adına kenetlendiği ancak başta Onur olmak üzere diğer yerli oyuncuların bu kenetlenmeye katılmadığı gösterildi.
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Teknik direktör Ünal Karaman’ın da maçtan sonra yönetime verdiği raporda bu konuya parmak bastığı belirtildi. Ayrıca, Onur’un Malatya dönüşü taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ve maç içerisindeki hareketlerinin kadro dışı kararında etkili olduğu ifade edildi.
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"BU SON NOKTAYDI"
Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, ÇAY TV’de katıldığı programda Onur’un kaptanlık sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Kafkas, “Kaptan adı üstünde takımı toparlayan, enerjisini veren, yüzü gülen, takımı bir aile ortamına sokan, aidiyet duygusunu artıran demektir. Sebebi her neyse, bu sadece bu maçtan kaynaklanmıyor. Bu son noktaydı. Malatyaspor karşısındaki yenilgiyi kimsenin normal bir yenilgi olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Anormal bir durum” dedi.
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"BURAK YAPTIĞININ HAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"
Bursaspor maçında oyundan çıktığı sırada yaptığı hareketlerle ilgili Burak Yılmaz’ın kendisini hala haklı gördüğünü söyleyen Kafkas, “Burak Yılmaz’a geçtiğimiz hafta verilen para cezası sonrasında kendisi ile menajeri aracılığı ile yapılan görüşmede bazı şeyler söylemiştik. Bunlardan biri de özür dilemesi. Bunları yapmadığı ve halen yaptığının haklı olduğunu düşündüğü için süresiz kadro dışı kalmasını uygun gördük” ifadelerini kullandı.
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