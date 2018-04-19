Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yaşanan çirkin olaylar yüzünden tatil edildi. Bu maçın ardından yazarlarımız değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
SON GÜNCELLEME
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İşte yazarların kaleme aldıkları yazılar:
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
SON GÜNCELLEME
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Bunun adı terör
UĞUR MELEKE
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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Müsabakaya dair...
Ortada futbol namına fazla bir şey yok. Ama şunun özellikle altını çizmeliyim: Son 2 günde kupa maçları için sahaya çıkan 3 İstanbul büyüğünün de kadro tercihleri bence doğru değildi... Manchester United, Çarşamba akşamı ligde Bournemouth’la, cumartesi de Federasyon Kupası yarı finalinde Tottenham’la oynayacaktı. Ligde ilk dört için kısmen rahat oldukları için, hedef maçı cumartesi günkü Tottenham karşılaşması. Mourinho da ligde klasik kadrosunda değişiklikler yaparak Bournemouth maçına çıktı. Maç öncesi Mourinho’ya şu soru soruldu: “Hafta sonundaki Tottenham maçını düşünerek mi rotasyon yaptınız?” Mourinho’nun cevabı şöyleydi: “Rotasyon sözcüğünü sevmiyorum. Çünkü bugün sahaya çıkan oyuncular hafta sonu oynayamayacaklarmış gibi bir izlenim doğuruyor. Asla öyle bir şey yok. Bugün iyi oynayanlar, hafta sonu sahada olacaklar. Benim forma vermek için tek kriterim var: Maç performansı. Başka kriterim yok. Oyuncunun fiyatına, maaşına, dışarıdaki davranışlarına bakmıyorum. Sadece maçta ne yaptığına bakıyorum. Sizi temin ederim, bugün beni oyunuyla ikna edenler, cumartesi günü sahada olacaklar” Çarşamba akşamı Galatasaray, kupada Akhisar’ı konuk ediyor. Lig kadrosuna göre tam 9 değişiklik yapmış Fatih Hoca... Ve Muslera-Fernando dışındakiler gayet iyi biliyorlar ki, hafta sonunda sahada olmayacaklar. Perşembe akşamı Fenerbahçe-Beşiktaş oynuyor, Fenerbahçe lig 11’iyle sahada. Beşiktaş’ta da Atiba dışında lig 11’i. Her 3 hocanın da 25 kişilik kadrolarına verdikleri mesaj aynı: İdeal 11’ler belli. Kalanlar yedek. Siz ağzınızla kuş da tutsanız, durum değişmeyecek. Oysa Kocaman bu maçta ilk 11’de Isla, Valbuena, Mehmet Ekici’den ikisine ya da üçüne görev verse, ligin geri kalanı için kadrosunu bir miktar genişletme fırsatı doğmaz mıydı? Şenol Güneş’in net bir santrfor problemi varken Larin’i kullanmak için iyi bir fırsat değil mi bu maç? Ayrıca Vida ve Gökhan Gönül gibi önemli yıldızlar bu maçta forma giyseler, ligin geri kalanı için opsiyonlarınızı genişletmiş olmaz mıydınız?
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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Ama bizim teknik adamların kupa maçından anladığı şu:
a)Maç önemliyse, bire bir lig kadrosu ile çık.
b)Maç önemsizse 11 benzemez yedeği sahaya sür!
Her iki durumda da yeni bir oyuncu kazanma şansın neredeyse yok. Maçın tek faydası, kadroda kimin as, kimin yedek olduğu konusunda hiçbir şüphe kalmaması. As-yedek ayrımının keskinleşmesi. Gerçekten, anlaşılır gibi değil.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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MUTLU MUSUNUZ?
KENAN BAŞARAN
İKİ hoca da maç öncesi beklentilerin aksine ideal kadrolarıyla başladı. Ligde kıran kırana bir yarış olmasına rağmen sakatlık ve cezalı duruma düşme riski göze alındı. Nitekim Beşiktaş’ta Pepe, kırmızı gördü. Peki neden bu riskler göze alındı. Çünkü bu esasen bir Kocaman-Güneş derbisiydi. Aralarında ayrı bir ‘ezeli rekabet’ oluşan ikili, birbirine kaybetmek istemiyor.Büyük seyirci desteğine rağmen Beşiktaş, oyunun kontrolünü F.Bahçe’ye vermedi. Gol atma mecburiyeti de bunu gerektiriyordu. F.Bahçe ise elbette hücuma çıkarken Beşiktaş’ı gafil avlamak istiyordu. Beşiktaş’ın inisiyatifi Pepe atılana kadar sürdü. Akabinde Fenerbahçe daha cüretli geldi. Ama ilk 45 bittiğinde iki taraf namına da kaydadeğer bir gol pozisyonu yoktu.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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Doğru hamleler
Güneş, ikinci devreye Vida ve Lens ile başladı. Zaten pek görünmeyen Oğuzhan ve Negredo’yu çıkardı. Babel’i öne atarak 4-4-1 dizilişine geçti. Kocaman ise Valbuena hamlesinde bulundu. Görüntü şuydu: Sanki maç 11’e 11 oynanıyordu. Maç Beşiktaş’ın gol atabileceği bir havaya bürünmüşken saha kenarı karıştı. Şenol Güneş, atılan bir cisimle başından yaralandı. Ve sonrasında hakem de siyah beyazlılar da içeri girdi. Bugüne kadar derbilerde hep Beşiktaş gerilime yenik düşmüştü. Oysa dün Fenerbahçe taraftarı bu tuzağa düştü. Üstelik skor Fenerbahçe’nin lehine olduğu ve Beşiktaş 10 kişi kaldığı halde. İlk dakikadan itibaren her korner atışında yabancı maddeler atıldı. Hakem orta alana çekilerek uyarıda bulundu. Buna rağmen yabancı maddelerin atılmasına devam edildi. Maçın tatil edildiği ana kadar da küfürlü tezahüratlar hiç dinmedi. Bundan önceki son 3 maçta 8 kırmızı çıkmıştı, ama yine de sahada olan sahada kalmış tribün müdahale etmemişti. Bu sezon takımın hep yalnız bırakan sarı lacivertli taraftarlar dün stadı doldurdu ancak maçın tatil olmasına neden olarak büyük zarar verdi. İki takım da psikolojik olarak kendilerini boşuna yıprattı. Bakalım ligdeki şampiyonluk yarışına nasıl yansıyacak?
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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YAZIK, ÇOK YAZIK...
RÜŞTÜ REÇBER
Kaybedenin kupanın dışında kalmanın yanında moral ve motivasyon kaybına da uğrayacağı bir derbiydi. İki takımın da sahadaki 11’lerine bakınca işi ne kadar ciddiye aldıkları görülüyordu. Hele ki önceki akşam ezeli rakipleri G.Saray’ın kupa dışında kalması iki büyüğü de iştahlandırmıştı. Bu tür maçlarda ilk maçın nasıl bittiğinin bir önemi yoktur, mühim olan o an ne yapacağındır. Ne istediğini bilmelisin ve bunu iştahın ve oyununla göstermelisin. Dün de, ilk maçta evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, pas hataları ve top kayıplarının çok olduğu ilk bölümde topun kontrolünü aldı. Özellikle Quaresma’nın kanadını sık sık kullandılar. F.Bahçe ise rakibini geride karşılamayı mı tercih etti etti Beşiktaş mı onları zorları soruları eşliğinde 1-2 pozisyon üretmeyi başardı. Bu bölümde Beşiktaş’a pozisyon vermeyişleri kendileri için bir artıydı.Her iki ekip de rakibini sindirme adına biraz sertliğe ve agresifliğe öncelik vermiş göründü. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonlardaki sertliğe ise bir yere kadar prim tanıdı, sonrasında cebinden kartları çıkarmasını bildi. Pepe için de çıkardığı kart, maç içindeki doğrularından biriydi. Bu kart ile 10 kişi kalan Beşiktaş için de karşılaşma zorlaşmaya başladı. Takım içerisinde denge ve ritim bozukluğuyla beraber, güvensiz bir durum oluşmaya başladı. Bundan faydalanmaya çalışan Fenerbahçe rakip kaleye gidişte sorun yaşamadı, bununla beraber o bölgedeki top tercihlerinde sıkıntıları vardı. Bir de bazı taraftarların gereksiz hareketleri ritim yakalamaya çalışan Fenerbahçe’nin önüne kesti.Hal böyleyken sarı lacivertli ekip, rakibine eksik kaldığını ilk yarı boyunca hissettiremedi. Bunu başaracak tek kişi de kulübedeydi ve o da zaten ikinci yarı oyuna dahil oldu! Beşiktaş’ta ise Şenol Hoca iki hamle ile hem defansı hem de hücum hattını oluşturdu.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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HAKEM TUZAĞA DÜŞMEDİ
İkinci devre başladığında ‘bu değişikliklerin etkilerini nasıl göreceğiz’ derken birbirlerini nasıl attıracaklarının yarışında olan futbolcu kardeşlerimizi gördük. Bu tuzağa düşmeyen tek isimse maçın hakemiydi. Gerilimi çabuk atlatan futbolcular nihayet görevlerini hatırladılar ve tempolu maçı izlemeye başladık. Lakin baştan beri anlamakta zorluk çektiğim taraftarların tavrı nedeniyle hakemler de soyunma odasına girdi.Sonra biraz geriye sardım; düşündüm, düşündüm. Bunun sebepleri nedir diye... Maçla alakası yok bence, İlk maç 2-2, rakip 10 kişi kalmış peki neden taraftar bu durumda?Sonuç? Maalesef olan güzelim maça oldu. Maçı maçlıktan çıkaran geçmişteki söylemleriyle ve tutumlarıyla olayların bu noktaya gelmesine neden olan yöneticiler ve spor adamları karşıma çıktı... Yazık ki ne yazık... Halen bir arpa boyu bile yol kat edemediğimizin bir kanıtıydı dün gece.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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FUTBOLU DEĞİL HAYVANLARI İZLEDİK
MEHMET YILMAZ
Pepe’nin, Josef’in ayak bileğine uçarak daldığı ve sonunda kırmızı kartla kapının önüne konduğu dakikaya kadar Beşiktaş, oyuna daha çok hakimdi. Fenerbahçe’nin dar alanda baskılı oyununu alanı genişleterek yanıt veren Beşiktaş daha çok şut fırsatı buldu, daha çok korner attı ama bunların hiç birinde “gol” diye ayağa da kalkmadık. Pepe’nin kırmızı kartından sonra oyun Fenerbahçe’nin istediği gibi gelişecekti ki devreye “hayvanlar” girdi. Margaret Thatcher’ın holiganizmle mücadeleye başlarken tarif ettiği türden hayvanlar! Hakem yardımcıları ile orta sahaya gittiğinde “keşke maçı tatil etse” diye düşündüm. İstanbul savcılarının güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, sahaya eline geçenleri atanları tespit etmelerini bekliyorum. Bunlar tek tek yakalanmalı ve hak ettikleri ağır cezaları almalılar ki diğer stadyumlarda bekleyen hayvanlar da akıllarını başlarına toplasınlar. Bu şiddetle mücadelenin başka bir yolu yok.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,
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HER TÜRLÜ REZİLLİK VARDI
İkinci yarı başlarken de merak ettiğimiz şey oyunun nasıl gelişeceğinden daha çok holiganların maçı tatil ettirip ettirmeyecekleriydi. Oysa her şey Fenerbahçe’nin lehineydi. Rakip 10 kişi kalmıştı, ilk maçın skor avantajı cepteydi ve 10 kişi kalan rakibe karşı ilk yarının son on dakikasında ortaya konan etkili oyun, ikinci yarıda turu getirecek sonucu yaratabilirdi. Tribündeki bir grup böyleydi de sahadakiler arasındaki bir grup farklı mıydı? Hayır, değillerdi. Hakemi kandırmak, rakibi oyundan attırmak için her türlü rezilliği yaptılar. Sezon başından bu yana Fenerbahçe taraftarının maça gelmemesinden yakınılıyordu. Dün gördük ki hiç gelmeseler daha iyiymiş, Futbol Federasyonu, bu işi kontrol altına almak istiyorsa yapması gereken çok açık: Fenerbahçe’nin stadı en az bir sezon kapatılmalı. Benzeri olayların yaşandığı her stada da aynı ceza uygulanmalı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’ndan en az bir sezon ihraç edilmeli. Bu hayvanlarla başka türlü mücadele edebilmenin olanağı yok.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT, Adem KABAYEL, Emre OKTAY,