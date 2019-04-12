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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: İHA
11 Nisan 2019 - 21:47,

Bülent Uygun'dan sürpriz derbi yorumu

Eski Fenerbahçeli futbolcu Bülent Uygun, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında flaş yorumlarda bulundu.

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Bülent Uygun, TRT Spor'a yorumladığı derbi için şu ifadeleri kullandı:

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Derbilerde sonucu bilmek çok zordur. Fenerbahçe'nin yıllardır içeride kazandığı derbilere baktığımızda çok büyük bir avantajı görünüyor.

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 Ancak Fenerbahçe'nin bu sezonki kadar entropi yaşadığı sezon olmadı.

4/7

Takım kadrosu yapısı itibariyle maçın sonucu değiştirecek futbolcuların biraz daha problemli olması Fenerbahçe açısından zor geçeceğinin göstergesi.

5/7

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao gibi iki önemli isim olmamasına rağmen, çok önemli futbolcuları var.

6/7

İlk defa son yıllarda Galatasaray'ın derbiyi kazanma görüntüsü var. Ancak Fenerbahçe'nin uzun süreden beri gelen baskın karakteri de önemli bir faktör. Muhakkak ki Fenerbahçe kaybetmemek zorunda.

7/7

Taraftarların güvenini kazanabilmek adına çok önemli bir maç.

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