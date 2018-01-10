Bülent Uygun'dan Süper Lig bombası! Sneijder'den sonra...
Wesley Sneijder gibi bir dünya yıldızını kadrosuna katan Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın Al-Gharafa Kulübü, Fenerbahçeli futbolcuya resmen talip oldu.
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Wesley Sneijder gibi bir dünya yıldızını kadrosuna katan Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar'ın Al-Gharafa Kulübü, Fenerbahçeli futbolcuya resmen talip oldu.
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Katar Kulübü transfer için gözünü Fenerbahçe'nin genç futbolcusuna dikti. Sneijder gibi bir dünya yıldızını takıma kazandıran Al-Gharafa, Bülent Uygun'un isteği doğrultusunda bu transfer için harekete geçti.
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Fenerbahçe'de kendisine kulüp bulması istenilen Ozan Tufan'a teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar kulübü Al Gharafa talip oldu. Uygun, "Ozan transfer listemizdeki oyunculardan birisi. Kendisini kadroya katmak isteriz" diye konuştu. Yıldız oyuncunun ise İspanyol kulüpleriyle temas halinde olduğu öğrenildi. Al Gharafa, Wesley Sneijder'i de renklerine bağlamıştı.
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FENERBAHÇE 7 MİLYON İSTİYOR
Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'ın geleceği de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Fenerbahçe'nin, Avrupa'da bazı takımlarla görüşen Ozan için 7 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği, bu fiyata alıcısı çıkmazsa kiralık gönderilmesinin ağır bastığı belirtildi. Çalışmalarını Dereağzı'nda sürdüren Ozan, "Avrupa'da takım bulamazsam daha çok çalışıp takıma geri döneceğim" açıklaması yapmıştı.
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İddiaya göre Katar ekibi, Fenerbahçe’nin kapısını 8 milyon Dolar’lık (30 milyon TL) bir teklifle çaldığı belirtildi. Yönetimin, Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan için gelen bu teklife sıcak baktığı ancak oyuncunun önceliğinin Avrupa’ya gitmek olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, 2015 yılının ağustos ayında 22 yaşındaki futbolcuyu 7 milyon Euro’ya (31.3 milyon TL) transfer etmişti
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bir takıma göndermek istemediği Ozan Tufan'a, yurt dışından kulüp aranıyor. Sarı-lacivertliler Katar opsiyonuna sıcak bakıyor. (Sabah)