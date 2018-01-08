Buffon'un yerine Türk kaleci... Juventus bakın kimin peşinde!
İtalya Milli Takımı ve Juventus'un efsane kalecisi Buffon artık eldivenleri çıkarma hazırlığında... Ve Juventus da onun açığını bir Türk ile doldurmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Juventus yeni kaleci adayını belirledi... Artık efsane isim Buffon vedaya hazırlanıyor. Ve o belirlenen isim bir Türk... Ve o ismi izlerken bir başka Türk kaleciye de hayran kaldılar... İşte, Juventus'un müthiş planı ve o haberin tüm detayları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Sezonun ilk yarısını 9. sırada tamamlayan Bursaspor’un Antalya kampında hareketlilik devam ediyor. Önceki gün Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen yeşil beyazlılar sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı izleyenler arasında İtalyan devi Juventus’un yetkilileri de vardı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Altınordu‘nun gelecek vaad eden kalecisi Berke Özer‘i gözlem altına alan ve renklerine bağlamak isteyen Juventus yetkililerinin bu maçta kafasını karıştıran bir isim vardı. Harun Tekin...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Ve o maçta iyi bir performans gösteren Harun Tekin‘i de çok beğendi Juventuslular... Harun için de bilgi toplamaya başlayan İtalyan temsilcisinin yöneticileri hemen Bursaspor Başkanı Ali Ay‘la tanıştılar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Ve Ay'a İtalyanlar, "Berke için geldik, fakat Harun’u da çok beğendik" dediler. Juventus'un, Buffon'un açığını nasıl kapatacağı ve iki Türk kaleciyle ilgili hamlelerinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu. (bursasporluyuz.org)