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Futbol

Buffon'un yerine Türk kaleci... Juventus bakın kimin peşinde!

İtalya Milli Takımı ve Juventus'un efsane kalecisi Buffon artık eldivenleri çıkarma hazırlığında... Ve Juventus da onun açığını bir Türk ile doldurmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Juventus yeni kaleci adayını belirledi...  Artık efsane isim Buffon vedaya hazırlanıyor. Ve o belirlenen isim bir Türk... Ve o ismi izlerken bir başka Türk kaleciye de hayran kaldılar... İşte, Juventus'un müthiş planı ve o haberin tüm detayları...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezonun ilk yarısını 9. sırada tamamlayan Bursaspor’un Antalya kampında hareketlilik devam ediyor. Önceki gün Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen yeşil beyazlılar sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı izleyenler arasında İtalyan devi Juventus’un yetkilileri de vardı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Altınordu‘nun gelecek vaad eden kalecisi Berke Özer‘i gözlem altına alan ve renklerine bağlamak isteyen Juventus yetkililerinin bu maçta kafasını karıştıran bir isim vardı. Harun Tekin...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ve o maçta iyi bir performans gösteren Harun Tekin‘i de çok beğendi Juventuslular... Harun için de bilgi toplamaya başlayan İtalyan temsilcisinin yöneticileri hemen Bursaspor Başkanı Ali Ay‘la tanıştılar.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ve Ay'a İtalyanlar, "Berke için geldik, fakat Harun’u da çok beğendik" dediler. Juventus'un, Buffon'un açığını nasıl kapatacağı ve iki Türk kaleciyle ilgili hamlelerinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu. (bursasporluyuz.org)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Berke Özer (Altınordu)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Harun Tekin (Bursaspor)

BuffonHarun TekinBerke ÖzerKaleciJuventusBursasporAltınorduAnadolu Kulüpleri

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