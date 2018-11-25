Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Buffon'un yerine bakın kim geliyor! PSG bombayı patlatıyor...
Ocak transfer dönemi yaklaştıkça, transfer dedikoduları da artmaya başladı. Bomba iddia, Fransa Ligue 1'in dev kulübü PSG'den geldi...
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40 yaşındaki Buffon, PSG ile geçtiğimiz yaz sözleşme imzaladığında herkes çok şaşırmıştı. Sadece 1 yıllık anlaşmaya imza atan Buffon, sene sonunda eldivenleri başka bir kaleciye devrediyor gibi. İşte günün transfer dedikoduları...
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Eden Hazard'ın sene sonunda Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Doğu Londra ekibinin de Hazard olmadan nasıl bir takım oluruz planlarını yaptığı iddia edildi. (OK Diario)
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Pogba'nın Juventus'a geri döneceği konuşuluyordu ama devreye başka bir İtalyan takımının daha girdiği söyleniyor. O takım da Inter olabilir. (Tuttosport)
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LA Galaxy'nin İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in Milan'la 6 aylık kiralık sözleşmeye imza atması an meselesi. (Football Italia)
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Sezon sonu sözleşmesi sona erecek David De Gea, Manchester United ile yeni bir anlaşmaya imza atmayacak. İstikamet Fransa, PSG'nin İspanyol kaleciyi ikna ettiği söyleniyor. (Mail Sport)
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Çin Süper Ligi'nde şampiyonluğu Shanghai SIPG takımına kaptıran Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro ile yolları ayırıyor. Listenin ilk sırasında Rafa Benitez var! (Sun Sport)
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Juventus'tan kiralanan Gonzalo Higuain'in, Milan'da gelecek sezon da devam etme planları suya düşüyor. Milan'ın Arjantinli forvetin maaş bütçesini karşılamakta zorluk çekeceği belirtildi. (Corriere dello Sport)