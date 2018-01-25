Bu üçlüden biri F.Bahçe'nin golcüsü olacak! Kocaman rapor...
Yönetime “Janssen’den faydalanamayacaksak forvet gerekli” raporu veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman; dosyaya üç isim ekledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Ara transfer döneminde son günler yaklaşırken, Fenerbahçe'de hareketlilik iyice arttı. Sarı-lacivertli kulüpte yapılacak takviye ise Janssen'e bağlı... Buna göre bir süredir sakatlığı bulunan Hollandalı'dan verim alamayan teknik direktör Aykut Kocaman, sağlık ekibiyle görüşüp 23 yaşındaki forvetin durumunu sordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden Janssen'in kritik durumunu öğrenen tecrübeli hocanın sonrasında yönetime rapor sunup gerekirse golcü oyuncunun yerine bir taviye yapılmasını istediği kaydedildi. Yönetime bir de liste veren Kocaman'ın şu isimleri önerdiği bildirildi: Doumbia, Di Santo ve Kownacki.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sporting'li Seydou Doumbia için 'kiralanabilir' notu yazdığı bildirilen Kocaman'ın Schalke'li Franco Di Santo konusunda ise 'uygun şartlarda transferi mümkün olabilir' tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi. Sampdoria'nın 20 yaşındaki forveti Dawid Kownacki'nin ise listedeki son alternatif olduğu belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
Yönetimin de kalan kısa sürede işi bitirmek için piya araştırmalarına başladığı gelen haberler arasında. Kocaman'ın listesindeki en pahalı isim 5 milyon euro'luk değeriyle Fildişili Doumbia olurken, Arjantinli Di Santo için de 2.5 milyon euro gibi bir rakam ön görülüyor. Polonyalı genç yetenek Kownacki'nin piyasa değeri de 4 milyon euro civarında.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
KOWNACKİ 'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI - Maç:13 Gol: 6 Asist:1
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
DOUMBİA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI - Maç:17 Gol: 7 Asist:1
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Dİ SANTO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI - Maç:19 Gol: 3 (Fotomaç)