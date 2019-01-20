Bu takasla yer yerinden oynar! Vida gidiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Transferde büyük imzaları Fenerbahçe’nin attırması beklenirken, Hürriyet yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran bombayı patlattı.
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Beşiktaş ve Galatasaray arasında yaşanacak büyük takasın neden ve niçin olacağını açıkladı.
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İşte Kenan Başaran’ın Haber Global’deki Kontra programında söylediği flaş sözler… Fenerbahçelilere bir müjdem var! Beşiktaş, 5 milyon Euro değer biçtiği Tolgay Arslan'ı 2 milyon Euro'ya verebilir. Böyle bir teklifi pazarlık eder. Diğer yandan yönetim istenilen fiyat oluşmazsa "3 yıl parasını öderiz bir yere de yollamayız" düşüncesinde... Yani Tolgay'a kızgınlık da sürüyor, affa cevap vermediği için...
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Vagner Love alacaklarının bir bölümünden vazgeçme karşılığında bonservisini alacak. Büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Love gitti gidecek yani...
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Vida için Monaco bastırıyor ama Beşiktaş, 10 milyon Euro'nun altında satmaya yanaşmıyor.
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Bu rakam verilirse Vida gidecek. Bu durumda stoper ihtiyacı duyulacak ve Serdar Aziz-Tolgay Arslan takası gündeme gelebilir.
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Medel'e West Ham talip ama verdikleri rakam yeterli bulunmuyor. Beşiktaş'ta şu an tüm oyuncular satılık. Orman'ın sıklıkla söylediği gibi 'Sat, sat, sat' dönemi... Oğuzhan da Quaresma da satılabilir yeter ki cazip teklif gelsin...
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Şenol Güneş’i, filozof mertebesine koyduk. Benim için de yeri ayrıdır. O yüzden ben ondan, Akhisar'ın yabancı sayısını aştığını öğrendiği anda, -ister maç öncesi, ister 5 veya 20. dakika, önemli değil gidip Cihat Hoca'ya "Üzülme, hepimizin başına gelebilir" diyerek empati yapmasını beklerdim. Bunu yapsaydı manşetlere çıkardı.