Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu stadyum bambaşka! Futbolcular seyircileri izliyor!
Beşiktaş'ın yeni stadyumundan önce İnönü'de Beleş Tepe olarak geçen bölümde taraftarlar bilet almadan stat dışından maçı takip edebiliyordu.
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Bu durum yurt dışında da farklı değil. İşte futbolseverlerin bilet almadan maçlarını takip ettikleri stadyumlar ve yerleri:
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Ewood Park, Blackburn
Darwen Nehri'nin diğer tarafındaki bu tepe, Ewood Park'ta oynanan maçı izlemenizi sağlar. Bu bakış açısıyla Blackburn taraftarlar, Riverside ve Darwen Ends arasında mükemmel bir görüntü ile maçlarını seyredebilir.
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Upton Park, West Ham
Bir West Ham United taraftarının yeri stadyumdan daha iyi ve konforlu bir konumda. Bu taraftar evinde koltuğunu çekip camından maçı seyredebiliyor.
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Palmerston Park: Queen of the South FC, Heston Rovers F.C.
Terregles Caddesi'ndeki evlerde yaşayan hayranlar yıllardır evde en iyi koltuklara sahipler. Dumfries'de bulunan Palmerston Park, maçta bir hareketin bir görüntüsünü yakalamak için mükemmel bir stadyumdur.
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Terregles Caddesi'ndeki Palmerston Park'ın arkasındaki evlerdeki hayranlar maçta hiçbir anı kaçırmaz
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St James's Park, Exeter
Exeter City FC taraftarları, St James Yolu'ndaki evlerin üst katındaki pencerelerinden engelsiz bir görünüm elde etmek için her hafta sonu bir araya toplamayı seviyor. Ve takımlarının maçlarını rahatça izleyebiliyorlar.
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Giant Axe Stadium, Lancaster City < Bu stadyum biletli kadar olmasa da eşsiz bir görüntüsü vardır. Demiryol istasyonlarından bir ve iki platformda durursanız size inanılmaz bir görüntü verir.
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Recreation Ground, Grays Athletic
Grays Athletic takımı ise neredeyse seyircileri izliyorlar Seyirciler maça değil. 1980'li yıllarda Grays'ın yeni stadyumunun inşa edilmesine karar verildi. Stadyumun yeri değiştirilmeden etrafına yeni balkonlu daireler yapıldı. Daireler sahaya o kadar yakın ki düşük tempolu maçta futbolcular maçı izleyenlerin oturma odasını dahi izleyebilir.
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Stark's Park, Raith Rovers br>İskoçya Şampiyonluk Ligi'nde yer alan Raith Rovers taraftarları da şanslı durumda. Taraftarlar genellikle oturma odasında, Velux pencerelerinden maçın hiçbir anını kaçırmadan takip edebilir.
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Bir Celtic taraftarı da Raith Rovers takımının maçını izlemekte.
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Stark's Park'ın yanında bulunan Pratt Sokağı evleri engellenmemiş bir Raith Rovers manzarasına sahiptir.
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Carrow Road, Norwich City
Canaries stadına bitişik olan Holiday Inn, size stadyuma yandan bakan bir manzaralı bir oda sağlayabilir. Holiday Inn, Carrow Yolu karşısında, stadyuma yamaç-yan görünümü sunan bir otel. Bu otelden yatak odasından maçları izleyebilirsiniz.