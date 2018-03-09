Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu sözler çok konuşulur... Ergin Ataman'dan flaş açıklamalar!
Anadolu Efes Basketbol Kulübü koçu Ergin Ataman, futbol konusunda Spor Arena'ya özel çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ataman, Türk futbolunun başına geçtiği takdirde değiştireceği kuralları, ek olarak futboldaki idolûnü ve "Basketbol sahasına futbolculardan kurulu ilk 5 çıkarsanız kimleri sahaya sürersiniz?" sorusunu yanıtlayarak ses getirecek ifadeler kullandı. İşte o sözler:
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"TÜRK FUTBOLUNUN BAŞINDA OLSAM İLK İŞİM..."
*Türk futbolunun başına gelseniz değiştirecekleriniz neler olurdu?
-Türk Futbolu'nda özellikle son yıllarda büyük kulüplerde altyapılara olan yatırımların azaldığını görüyorum. Oyuncu çıkmıyor dolayısıyla... İlk etapta kulüplerin altyapı yatırımları yapması için TFF'nin kulüpleri maddi anlamda zorlamasını sağlardım. Şu anda Türk kulüplerine astronomik yardımlar yapılıyor. Yayın haklarından elde edilen gelirler, aç başına federasyonun verdiği paralar hakikaten çok yüksek rakamlar.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"HERKES HAKEMLERİ KONUŞUYOR BUNA "DUR" DEMELİ!"
-İkincisi şu... Türk Futbolu'nda hakemlerin çok önemsendiğini düşünüyorum. Özellikle son dönemde her maç öncesi ve sonrası futbolculardan daha çok hakemler konuşuluyor. Böyle bir şey yok. Avrupa'da böyle bir durum söz konusu değil. Hatta insanlar hakemleri bile tanımıyor çoğu zaman. İlgilenmezler bile... Bizde ise, hangi hoca hangi taktikle oynar? Kimler forma giyer? Sorularına cevap aranması gerekirken hakemlerin kimin aleyhine olabileceği konuşuluyor. Bu konuda bence TFF'nin bir algı yönetimi yapması gerekiyor.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"KULÜP YÖNETİCİLERİNİ BU KADAR KONUŞTURMAZDIM"
-Son olarak... Nasıl çözüm bulunur şu an bilemiyorum ama ben kulüp yöneticilerini bu kadar konuşturmazdım. Her kulübün bir tane basın sözcüsü olmalı ve haftada bir kez olmak üzere çıkıp konuşmalı. Bizde bakıyorsunuz her hafta bir başkan ya da yönetici sürekli televizyon kanallarında, medyada... İnsanlar, oyuncu ve antrenörlerden çok kulüp başkanlarını ve yöneticilerini tanıyorlar. Bu da değiştirmek istediklerim arasında yer alırdı.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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"FUTBOLDAKİ KARŞILIĞIM MOURİNHO"
*Dünya genelinde hangi teknik direktöre hayransınız?
-Jose Mourinho'nun tarzını beğeniyorum. Onun o sert, deli dolu bir tarzı var. Gerek sahada gerek takımla olan diyaloglarında ve basın toplantılarında... Artı futbolculuktan gelme bir teknik adam değil. Yakınlık duymamın sebebi de kendimde gördüğüm bazı özellikleri onda görmemden dolayı. Yani teknik adam olmak yeterli değil. Sıra dışı olmak bakımında Mourinho diyorum ben. Aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor. Oldukça başarılı. Futbola geçsem örnek alacağım isim Mourinho olurdu.