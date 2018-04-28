"Bu oyunla şampiyonluk futbola haksızlık olmaz mı?"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
"Bu oyunla şampiyonluk futbola haksızlık olmaz mı?"
Yazarlarımız Uğur Meleke ve Mehmet Y. Yılmaz, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini kaleme aldı. İşte o yazılardan satırlar...
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
1 / 8
MEHMET YILMAZ: SEYİRCİYİ SIKARAK 3 PUAN DAHA!
İLK 45’i bitiren düdük çaldığında tabelada Josef’in attığı gol yazılıydı. Hikayeyi Fenerbahçe açısından yazacak olursak ilk cümle de buydu, sonuncu cümle de! Kasımpaşa, beklenmeyen bir oyun planıyla sahadaydı. Geride sağlam durup, hızla karşı atağa geçmek diye özetleyebileceğimiz temel planının dışına çıkmıştı. Topa önde basıyor, Fenerbahçe’nin geriden oyun kurarak çıkmamasını sağlıyordu. Bunun sonucu Fenerbahçe’nin geriden topu şişirmesi oldu ve bir iki pozisyon dışında derli toplu bir atak da geliştirmelerine engel oldu. Fenerbahçe stoperlerinin ve orta sahasının ileriye doğru top atma yeteneklerinin sınırlı olmasından yararlanmak istenmişti, işe de yaradı ama Kasımpaşa’ya gol getirmedi.
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
2 / 8
DIRAR’I ARADILAR
Fenerbahçe’nin de ilk yarı boyunca Dirar’ı aradığını söyleyebilirim. Aykut Kocaman, Dirar’ın sakatlığında Alper’in hızından ve top taşıma yeteneğinden faydalanmak istemişti ama ilk yarı boyunca beklediği olmadı. Gol, atağa çıkarken kapılan bir topun doğru adamların ayağında doğru yerlere gitmesiyle bulundu. Böyle bir oyunda ikinci topları almak önemliydi ama bunu daha çok Kasımpaşa başarabildi. İkinci yarı birincisinin devamı gibiydi. Kasımpaşa önde bastı, Fenerbahçe baskıdan kurtulamadı ve böyle pozisyonlardan birinde de İlhan Depe’nin golü geldi.
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Oyunun böyle gelişmesinin bir tek sonucu oluyor: Valbuena “hamle” oyuncusu olarak oyuna giriyor. Ve ben de kendime hep bu anlarda aynı soruyu soruyorum: Bu “hamle” neden maçın başında yapılamıyor? Fenerbahçe, izleyenleri can sıkıcı bir maça maruz bırakarak bir üç puan daha aldı. Rakipleri kaybederse şampiyon da olabilirler. Ama şunu sormak istiyorum: Bu takım ve bu oyunla şampiyon olursa, bu futbola haksızlık olmayacak mı? Maç başlarken amatör futbol için çok çaba gösteren, bir dönem de birlikte çalıştığım arkadaşım Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu. Ben de yazının sonunda Yemen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı dilemek istiyorum.
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Maçın Adamı: ŞENER
BU sezon kendisini aştı. Fenerbahçe’nin puan tablosundaki yerinde onun çok rolü var. Dün de takımının yarışa erken vedasını önleyen isim oldu.
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Uğur Meleke: 1-0’ı Oynayamıyorlar
MOURINHO’nun Chelsea’si, 2004-2005’te rekor 95 puanla Premier League şampiyonu olurken, enteresandır, 29 galibiyetinin 12’sini 1-0’lık skorla almıştı. Futbolda “1-0’ı oynamak” diye bir kavram var. Ve doğrusunu söylemek gerekirse, Fenerbahçe bu sezon o meziyete pek sahip değil. Dün Beyoğlu’nda oynanan müsabakayı 3 ayrı bölümde ele almak lazım: Birinci bölümde, yani ilk yarım saatte Kasımpaşa’nın cılız baskısı, Fenerbahçe’nin cılız kontra çabaları var. Popov hem hücumda oluşturduğu tehdit, hem de savunmada verdiği açıklarla maçın kader adamı olacağını hissettiriyor. Gol de onun kanadından verdiği açıkla, 30’da Souza’dan geliyor.
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
6 / 8
0-0’I BİLİYOR AMA...
İkinci bölümde, yani 30’la 52 arasındaysa deyim yerindeyse bir “Kasımpaşa kasırgası” var. Bu bölümde ev sahibi ekip harika bir önde baskı yapıyor. Sonucunu da sayısız pozisyon ve dakikalarca “geliyorum” diyen İlhan golüyle alıyor. Bu 22 dakika için özellikle şunun altını çizmek gerek: Fenerbahçe, skor 0-0’ken nasıl oynaması gerektiğini iyi bilen bir takım. Ama 1-0 öne geçtiklerinde ne yapacaklarına dair fikirleri yok gibi. Maalesef Aykut Kocaman, kötü bir “1-0” oyuncusu. 52’den sonra oyunun üçüncü ve son bölümü başlıyor. Tek taraflı bir Fenerbahçe oyunu.
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Valbuena girdikten sonra daha da derinleşen bir baskı. Ve haklı galibiyet. Sanırım bu maçtan Fenerbahçe’nin çıkaracağı bir başka önemli ders de, önde baskı gördüklerinde geriden çıkmayla ilgili çalışmaları gerekliliği. Özellikle Volkan’ın hızlı oyun kurayım derken, baskı altındaki takım arkadaşlarına attığı kötü paslar dikkat çekiciydi. Volkan defalarca oyunu hızlı başlatma arzusuyla verdiği kötü paslarla Kasımpaşa’ya kolay hücum fırsatı tanıdı dün.
Foto: AA-İHA-DHA
SON GÜNCELLEME
8 / 8
Maçın adamı: TREZEGUET
GIULIANO, galip gelen takımın en iyisiydi. Ama maçın yıldızı Mısırlı idi dün. Trezeguet, ilk devrede sol, ikinci devrede sağdan aksiyonlarıyla tek başına takım gibiydi adeta.