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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol >Dünya Kupası>Bu ne hal Neymar?
Dünya Kupası

Bu ne hal Neymar?

Rusya'daki Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, birbirinden ünlü futbolcular da tarzlarıyla öne çıkıyor...

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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İsviçre maçına değişik saç stiliyle çıkan Neymar, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Bir taraftar, bu saçın nasıl yapılabileceğini bize komik bir şekilde gösterdi.

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Maçtan önceki, antrenmandaki stili ise sosyal medyanın gündeminde yer almış, hatta birçok kişi tarafından da dalga konusu yapılmıştı.

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Dalga konusu yapanlardan biri de efsane futbolcu Eric Cantona'ydı.

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Cristiano Ronaldo'nun da "keçi" sakalı çok konuşuldu. Fas maçından sonra; “İspanya maçından önce saunadaydık, Quaresma ile şakalaşıyordum. Tıraş olmaya başladım ve keçi sakalı bıraktım. İspanya maçında gol atarsam Dünya Kupası bitene kadar kesmeyeceğimi söyledim. Bana şans getirdi. İki maçta da gol attım. Böyle devam edeceğim.” demişti.

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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İran maçına keçi sakalıyla çıkan Sergio Ramos (İspanya)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Turnuvaya, saçlarını sarıya boyatarak gelen Yuto Nagatomo (Japonya)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Gür sakalıyla dikkat çeken Mile Jedinak (Avustralya)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Rastalı saçlarıyla fark yaratan Roman Torres (Panama)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Mısır'ın orta alandaki en önemli isimlerinden Mohamed Elneny

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Kompany'nin sakatlığı sonrası forma şansı bulan Dedryck Boyata (Belçika)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Senegal'in başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri, belki de birincisi, teknik direktör Aliou Cisse

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Güney Kore kalecisi Cho Hyun-woo, ilk maçların en çok konuşulan isimlerinden biriydi.

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Miranchuk ikizilerini ayırt edebilen var mı? (Rusya)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu William Troost-Ekong

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Aníbal Godoy (Panama)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Kendall Waston (Kosta Rika)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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Peru'nun ikonik kaptanı Paolo Guerrero

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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1990 Dünya Kupası'nda Kolombiya'nın kalesini koruyan Rene Higuita

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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1994 Dünya Kupası'na damga vuran Carlos Valderrama (Kolombiya)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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1994 Dünya Kupası ve at kuyruğu ile Roberto Baggio (İtalya)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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2002 Dünya Kupası ve Ronaldo'nun unutulmaz stili (Brezilya)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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1998 Dünya Kupası'na yeşil saçlarıyla damga vuran Taribo West (Nijerya)

Hazırlayan: Cengiz İzmitli / Fotolar: Getty Images
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