'Bu küfürleri sadece Fırat Aydınus mu duydu?'

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. Hürriyet Futbol Konseyi'nin usta kalemleri Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Cengiz Semercioğlu, Adil Demirçubuk'un moderatörlüğünde geride kalan 17 haftayı değerlendirdi.
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Konyseyde yer alan 'Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Aydınus, Nadir’i küfürden attı. Hamzaoğlu, büyük takım oyuncularının küfürlerinin duymazdan gelindiğini iddia etti. Bu açıklamaya yorumunuz nedir?' sorusunu yazarlarımız yanıtladı.
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CENGİZ SEMERCİOĞLU: AYRIMCILIK SADECE SAHADA DEĞİL
Yalan mı? Küçük takıma kuralı uygulamazsan ya da yanlış karar verirsen hemen unutulur. Büyük takıma aynı hatayı yaptığında ortalık yıkılır. Hakemler bilmiyor mu bunu?
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Bu psikolojiyle sahaya çıkmıyor mu? Kaldı ki büyük takımlara karşı ayrımcılık sadece sahada yapılmıyor malumunuz...
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GÜNTEKİN ONAY: BU, TÜRK FUTBOLUNUN GERÇEĞİ
Hamzaoğlu'nun haklılık payı var. Geçmişte bunun örneklerine tanık olduk. Ancak bu durum Nadir’in küfür ettiği takdirde yaptığını meşru kılmaz.
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Fırat Aydınus, Nadir’i attığı pozisyonlarda büyük takımdan bir futbolcuyu maçın henüz başında bu kadar kolay atamazdı. Bu durum ne yazık ki Türk futbolunun bir gerçeği.
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MEHMET ARSLAN: ÖTEKİLER HER ZAMAN KOLAY KURBAN EDİLİR
Hiç düşünmeden bu soruya “Evet” derim. Türkiye’de bir büyükler var, bir de ötekiler. Ötekiler her zaman kolay kurban edilir, kolay kart görür, kolay gözden çıkarılır. Bunun aksine kimse beni ikna edemez.
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Ve en çok ses de onlardan değil, ayrıcalıklı davranılan, hoşgörü ile yaklaşılan büyüklerden çıkar. Bunu sadece Beşiktaş maçındaki kart için söylemiyorum. Bizim futbol kültürümüz bu ne yazık ki.
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UĞUR MELEKE: BU KÜFÜRLERİ SADECE AYDINUS MU DUYUYOR!
Gerçekten enteresan bir hadise bu. Fırat Aydınus, 2012’de Kasımpaşa-adana maçında Barbaros Barut’u, 2017’de Kayseri-Osmanlı maçında da Tugay Kaçar’ı küfür nedeniyle atmıştı.
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Hatta her iki oyuncuya yanıt vererek göndermişti sahadan. Bu kez de benzer biçimde Nadir’e kırmızı kart gösterdi.
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Benim de aklıma ister istemez şu soru geliyor: Bu futbolcular başka hakemlere küfür etmiyorlar mı? Yalnızca Aydınus mu duyuyor bunları? Acaba diğerleri duymazdan mı geliyorlar?