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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26 Kasım 2019 - 21:40,

Bu görüntüler başka yerde yok! Galatasaray - Brugge maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya geldi... Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapadı! Ekrana yansımayan görüntüler ise foto muhabirlerinin objektifinden kaçmadı...

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İşte o önemli anlar...

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Galatasaray'ın çok da iyi başlamadığı mücadelede Adem Büyük hızlı atağı ustaca gole çevirdi ve temsilcimiz 1-0 öne geçti.

3

Fatih Terim'in "Allahu Ekber" diye bağırarak sevinmesi dikkat çekti.

4

Sakat olan Ryan Babel, maçı tribünden takip etti..

5

Maçın Sloven hakemi Ivan Kruzliak, katı tutumuyla dikkat çekti. İlk yarıda 2 Galatasaray'a 2 Brugge'e olmak üzere 4 sarı kart çıkardı...

6AVRUPADA İLK GOL ADEMDEN

AVRUPA'DA İLK GOL ADEM'DEN

Galatasaray’da Adem Büyük, Club Brugge karşısında attığı gole sarı-kırmızılıların bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 32 takım içerisinde gol atamayan tek takım Galatasaray’idi. Sarı-kırmızılılar bu şanssızlığını da Club Brugge karşısında kırdı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 11. dakikasında sahneye çıkan Adem Büyük, Cimbom'un bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşattı.

7TERİME TAM DESTEK

TERİM'E TAM DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi. Taraftarların uzun süre "İmparator Fatih Terim" diye bağırdığı tecrübeli teknik adam, saha içine girerek tribünleri alkışladı.

8ALTYAPIDAN 4 FUTBOLCU

ALTYAPIDAN 4 FUTBOLCU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat, cezalı ve UEFA listesinde bulunmayan oyuncuların yokluğunda maçın 18 kişilik kadrosuna altyapıdan 4 futbolcuyu aldı. Fatih Terim, UEFA'ya bildirim zorunluğu olmayan genç oyuncular Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gökay Güney'i maçta yedekler arasında tuttu. Galatasaray'ın yedek kulübesinde genç oyuncuların dışında kaleci Okan Kocuk ile Selçuk İnan ve Emre Mor oturdu.

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Maçtan çok özel kareler...

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