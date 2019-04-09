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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Nisan 2019 - 11:27,

Bu gece ve yarınki maçların skorları tek tek açıklandı! Şampiyonlar Ligi...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu gece oynanacak olan maçlarla başlayacak.

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1/15

Futbolseverlerin ekrana kitleneceği dev maçlar öncesi hangi takımların yarı finale yükseleceği konusu...

2/15

Bu gece oynanacak iki maç var: Liverpool-Porto ve Tottenham-Manchester City. Yarının dev maçlarında ise Ajax, Juventus ile ve Manchester United ise Barcelona'yı konuk edecek.

3/15

İngiliz Talksport, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar için 'süper bilgisayar'ın verdiği tahminleri yayınladı.

4/15

Ajax-Juventus (İlk maç 1-1 İkinci maç: 2-0) Tur atlayan takım Juventus: 3-1

5/15

Liverpool-Porto (İlk maç: 3-0 İkinci maç: 1-2) Tur atlayan takım Liverpool: 5-1

6/15

Tottenham-Manchester City: (İlk maç: 1-1 İkinci maç: 3-1) Tur atlayan Manchester City: 4-2

7/15

Barcelona-Manchester United (İlk maç: 2-1 İkinci maç 1-2) Tur atlayan Barcelona: 4-2

8/15YARI FİNAL

YARI FİNAL

Manchester City-Juventus (İlk maç: 1-1 İkinci maç: 2-1) Finale çıkan Juventus: 3-2

9/15

Barcelona-Liverpool (İlk maç: 2-1 İkinci maç: 2-2) Finale çıkan Barcelona: 4-3

10/15VE HERKESİN BEKLEDİĞİ FİNAL

VE HERKESİN BEKLEDİĞİ FİNAL

Süper Bilgisayar, futbolseverlerin belki de en çok istediği finali şimdiden duyurmuş oldu.

11/15

Tahminlere göre; Messi ile Ronaldo bir kez daha dev finalin aktörleri olacak.

12/15FİNAL

FİNAL

Juventus 2-1 Barcelona

13/15

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

14/15

Liverpool Premier Lig'de son oynadığı maçta, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yenmişti.

15/15

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