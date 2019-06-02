Bu da oldu! Yılmaz Vural 6 günlüğüne..

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilginç bir olay yaşandı.
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Tarihe geçen olayın aktörlerinden biri de Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural.
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Takımlar 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürürken yaşanan flaş bir gelişme gündeme damga vurdu.
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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'nden ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzalamıştı.
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Ancak imzadan 4 saat sonra ise genç çalıştırıcının görevine son verdi.
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Ayrılık sebebi olarak ise yaşanan fikir ayrılıkları gösterildi.
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Yaşanan bu sürpriz ve hızlı ayrılık ise Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın teknik direktör kararlarını hatırlattı.
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Kemal Özdeş
2014- 2015 sezonun başında 29 Mayıs'ta başkent ekibinin başına geçen Kemal Özdeş, takımı yeni sezona hazırlarken, transfer konularında Başkan İlhan Cavcav ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hiçbir maça çıkamadan 42 gün sonra gönderilmişti.
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Fuat Çapa
2015-2016 sezonunu devre arasında Futt Çapa ile anlaşan İlhan Cavcav 2 saat sonra Çapa'yı kovdu. Genç teknik adam ile her konuda anlaşan Cavcav, yeni hocanın tesislerde işe başlamasının ardından kararından vazgeçti.
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2 saat sonra Çapa'yı arayan Cavcav, Fuat Çapa'nın işine son verdi.
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Yılmaz Vural
Fuat Çapa'nın ardından tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'la anlaşan İlhan Cavcav, Vural'ı takımın başında bir maça çıktıktan sonra kovdu. Vural'ın Gençlerbirliği'ndeki görevi sadece 6 gün sürdü.
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Stuart Baxter
İlhan Cavcav, İskoç teknik direktör Stuart Baxter da takımın başında çıktığı iki maçın ardından görevinden almıştı.
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Hüsnü Macuni
Kosovalı teknik adam Hüsnü Macuni, İlhan Cavcav'ın takımla hiçbir maça çıkmadan kovduğu bir başka teknik direktör.
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Bu tarz teknik direktör ayrılıkları sadece ülkemizde yaşanmıyor. İşte dünya futbolunda yaşanan en hızlı teknik direktör yarılıkları:
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Leroy Rosenior - Torquay United (2007)
Torquay United Kulübü, İngiliz teknik direktör Leroy Rosenior için düzenlediği imza töreninden 10 dakika yeni hocasının görevine son verdi.
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Luigi Del Neri - Porto (2004)
2004 yılında Porto'da Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen Del Neri, 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen hazırlık maçları sonrasında kovulmuştu. Teknik adamın İtalya seyahatinden geç gelmesi nedeniyle Porto başkanı tarafından görevden alındığı açıklanmıştı.
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Juande Ramos - CSKA Moskova (2009)
İspanyol teknik adam Ramos, büyük umutlarla geldiği CSKA Moskova'da 9 maç sonra görevinden alınmıştı.
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Jose Antonio Camacho - Real Madrid (1998, 2004)
Reeal Madrid'in efsane futbolcularından olan Camacho, aynı başarıyı iki kez denediği teknik direktörlük kariyerinde tekrarlayamadı.
1998'de göreve gelen Camacho, başkan Lorenzo Sanz ile yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle 23 gün sonra görevinden ayrılmıştı.
2004'te bir kez daha Real Madrid'in başına geçen İspanyol çalıştırıcı bu kez de sadece 115 gün görev yapabilmişti.
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Hector Cuper - Parma (2008)
Ülkemizde Orduspor'u da çalıştıran Hector Cuper İtalyan ekibin Parma'daki görevinden 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik 5 mağlubiyet alınca kovulmuştu.
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Hector Cuper bir dönem ülkemizde Orduspor'da görev yapmıştı...