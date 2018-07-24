Bu çığlık başkan Grindel'i bitirecek

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeşiller Partisi’nden Cem Özdemir, “Grindel, benim başkanım değil” diyerek kesin tavır koyarken, en çarpıcı çıkış Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’tan geldi. Roth, “Ben, Mesut Özil’in sözlerini gerçek bir çığlık olarak alıyorum. Artık bir fotoğrafı tartışmayı bırakıp, ırkçılığı konuşmalıyız” dedi.
Haber: Celal Özcan - Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Celal Özcan - Foto: Hürriyet Arşiv
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ARSENAL’de forma giyen Mesut Özil’in Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’in ‘ırkçı’ tutumu nedeniyle Alman Milli Takımı’nı bırakması, ülkedeki siyasetçilerin 1 numaralı gündem maddesi oldu. Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, “Grindel, benim başkanım değil” diyerek, federasyon başkanını istifaya çağırdı.
Haber: Celal Özcan - Foto: Hürriyet Arşiv
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Alman basınında yer alan haber ve yorumlarda, başkan Grindel gibi Mesut Özil’e tavır alan Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff’un da istifa etmesi gerektiği ifade edildi. Mesut Özil hakkındaki tartışmalarda en çarpıcı çıkışı yapan isim Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth oldu.
Haber: Celal Özcan - Foto: Hürriyet Arşiv
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Dünyaca ünlü futbolcunun ırkçılık suçlamasını ‘gerçek bir çığlık’ olarak niteleyen Roth, “Ülkemizde bir ırkçılık sorunuyla baş başayız. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben Özil’in sözlerini gerçekten bir çığlık olarak alıyorum” ifadelerini kullandı.
Haber: Celal Özcan - Foto: Hürriyet Arşiv
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Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı tartışmayı artık bir kenara bırakıp, ırkçılığı konuşmaları gerektiğini vurgulayan Roth, Bild Gazetesi’ni de Mesut’a karşı kampanya yürütmekle suçladı. Claudia Roth, “Ben sabah kalktığımda bir gazetenin kimin bu ülkeye ait, kimin ait olmadığını açıkladığı bir ülkede yaşamak istemem” diye konuştu.
Haber: Celal Özcan - Foto: Hürriyet Arşiv
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Irkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil’e bir destek mesajı da dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho’dan geldi. ‘Simyacı’ gibi dünyaca tanınmış bir çok esere imza atan Coelho, Özil’in açıklamasına atıfta bulunarak, “Okumaya değer bir metin: ‘Kaybettiğimizde göçmendim.’ Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın” şeklinde görüş belirtti. Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten ‘Kick it out’ organizasyonu da bir destek mesajı yayınlayarak, Mesut Özil’e yapılanların utanç verici olduğunu ifade etti.
Haber: Celal Özcan - Foto: Hürriyet Arşiv
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LÖW'ÜN BİLE HABERİ YOKTU"
Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararından, teknik direktör Joachim Löw’ün de haberi olmadığı ortaya çıktı. Özil’in sosyal medyadan bu tarihi kararı açıkladığı saatlerde Löw’ün özel jetle İtalya’nın Sardunya Adası’na gittiği belirtildi. Löw’ün spor danışmanı Harun Arslan, “Ne Joachim’in ne de benim önceden haberim vardı” dedi. Mesut Özil’in danışmanı Erkut Söğüt sadece Almanya Futbol Federasyonu’na (DFB), “Mesut bir açıklama yapacak” diye ön bilgi verdi ancak milli takımı bırakacağını söylemedi. Diğer taraftan 2009’dan beri milli takımda direkt ilk 11 oynayan Mesut Özil’in yerine kimin forma giyeceği ayrı bir tartışma konusu oldu.
Haber: Celal Özcan - Foto: Hürriyet Arşiv
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"VERGİ KAÇIRAN BİRİ MESUT HAKKINDA KONUŞAMAZ"Alman siyasetçi Renate Künast, “Yıllardır b.k gibi oynuyordu” diyerek Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’nı bırakmasına sevindiğini belirten Bayern Münih Başkanı Uli Höeness’e ağır ifadelerle yüklendi. Höeness’in geçmişte vergi kaçırma sebebiyle hapis yatmasını hatırlatan Künast, “İşlediği suça rağmen, yanaklarını bu kadar şişirip ağız dolusu konuşmamalı. Vergi kaçakçılığı hoş görülebilir bir suç değil” diye konuştu.