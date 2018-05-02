Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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TATİL edilen ve daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kaldığı yerden (57. dakikadan itibaren) ve seyircisiz olarak oynanmasına karar verilen Fenerbahçe-BeşiktaşZiraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı bu akşam saat 20.30 Ülker Stadyumu’nda. Ancak Beşiktaş Kulübü, lehine hükmen galibiyet kararı çıkmadığı için bu ‘33 dakikalık derbi’ye çıkmayacağını açıklamıştı. Peki bu akşam neler olacak? İşte yanıtlar:
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LİSTELER BEKLENECEK
NORMAL maç protokolü bu maç için de uygulanacak. Yani diğer maçlarda olduğu gibi her iki takımın da maçın başlamasına 2 saat kala stada gelmesi beklenecek. Ve maçı başlamasına 60 dakika kala da her iki takımın esame listelerinin hakem Mete Kalkavan’a ulaşması gerekecek. Şayet listeler gelirse hakem talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek.
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SAĞLIK RAPORU İSTENECEK
HAKEM, Mete Kalkavan, yaptığı incelemelerde kadrolarda değişiklik varsa bunu tespit eder. Eğer Pepe gibi cezalı olduğu halde maç kadrosunda görünen oyuncu varsa bunu rapor eder. Yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oynayan ancak bu maçtan sonra sakatlandığı için bugün kadrodan çıkartılan oyuncu veya oyuncular varsa, hakem bunlara dair sağlık raporlarını da isteyecek.
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BİR SAAT KALA KARAR ÇIKABİLİR
Ancak Beşiktaş Kulübü, belirtilen sürede yani maçın başlama saatine 60 dakika kala hakeme esame listesini göndermezse Mete Kalkavan, bu durumda hiç sahaya dahi çıkmadan mücadeleye dair kararını verebilecek. Bu kararın ne olduğu da da zaten talimatlarça açıkça belirtiliyor. Kalkavan, Beşiktaş’ın sahaya çıkmadığına hükmedip karşılaşmayı tatil ettiğini ilan edecek ve bunu raporuna yazacak.
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FENERBAHÇE DE SAHAYA ÇIKMAYABİLİR
BEŞİKTAŞ tarafı esame listesine göndermediği taktirde hakem maçı tatil edeceğinden Fenerbahçeli futbolcuların ısınmak için sahaya çıkmalarına da gerek kalmayacak. Dolayısıyla sarı lacivertli futbolcular, hakemin maça dair kararını soyunma odasındayken öğrenebilecek ve böylece sahaya çıkıma mecburiyeti duymadan stattan ayrılabilecekler.
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TFF KARAR İÇİN TOLPANACAK
HAKEM Mete Kalkavan’ın Beşiktaş’ın maça çıkmadığına dair raporu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ulaştıktan sonra nihai karar çıkacak. TFF, yapacağı toplantıda hakemin raporu doğrultusunda karar alacak. Talimatlara göre Beşiktaş, 3-0 hükmen yenik ilan edilecek ve Fenerbahçe finale çıkıp, Akhisar’ın rakipi olacak. TFF’nin ayrıca Beşiktaş’ı gelecek sezon için kupadan men etmesi de bekleniyor.
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ZIRAAT Türkiye Kupası’nda bugün 57. dakikadan itibaren yeniden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi yine Mete Kalkavan oldu. İki takım arasında oynanan yarı final rövanş maçını Kalkavan yönetmiş ve çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmayı tatil etme kararı vermişti.