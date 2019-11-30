Bruma'ya büyük şok! Galatasaray itirafı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kariyerini Hollanda'nın PSV takımında sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, Portekiz'de şok yaşadı...
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Sezon başında PSV Eindhoven'a transfer olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, takımının Sporting Lizbon ile oynadığı maçta büyük bir şok yaşadı, ardından Galatasaray itirafında bulundu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon-PSV Eindhoven maçı, Hollanda ekibi adına sahaya çıkan Bruma için kabusa dönüştü.
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Maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın eski futbolcusu, bir başka eski takımı olan ve altyapısından yetiştiği Sporting'in taraftarları tarafından protesto edildi.
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Taraftarların şok tepkisiyle neye uğradığını şaşıran ve kötü bir performans ortaya koyan Bruma takımının 3-0 geride kapattığı ilk yarının ardından oyundan alındı.
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Top ayağına her geldiğinde tribünler tarafından ıslıklanan 25 yaşındaki oyuncu, büyük moral bozukluğu yaşadı.
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İlk yarının sonunda teknik direktör Mark van Bommel tarafından oyundan alındı. Bruma maçın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Portekizli futbolcu, ''Taraftar beni burada ıslıkladı ancak unutmamaları gerekir ki, ben bu kulüpten bedavaya gitmedim. Sporting'e iyi para kazandırarak Galatasaray'a gittim. Bunu unutmasınlar...'' dedi.
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Bruma, 2013-14 sezonunda 13 milyon euro bonservis ücreti ile Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
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Yıldız futbolcu, 2017 yılında ise 15 milyon euroya Galatasaray'dan Leipzig'in yolunu tutmuştu.
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Bruma, son olarak sezon başında yine 15 milyon euroya Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olmuştu.
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25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon PSV ile 21 maça çıkarken 4 gol ve 4 asist üretti.