Bruma geri dönüyor! Galatasaray değil...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Portekizli futbolcu Bruma Süper Lig'e geri dönüyor.
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Futbol hayatını Almanya'nın Leipzig takımında sürdüren yıldız futbolcuya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
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Gelecek sezon için kafasındaki takımı yaratmak adına transferde ince eleyip sık dokuyan Ersun Yanal Bruma'yı listesine aldı.
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Bir kanatta Moses'ı oynatmayı düşünen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal diğer kanat için ise Galatasaray'ın eski futbolcusunu kadrosunda görmek istiyor.
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Hücum gücü yüksek, süratli ve baskılı oynayacak bir takım oluşturmak isteyen Ersun Yanal, RB Leipzig'li kanat oyuncusunu istedi.
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Yönetim bu isme sıcak bakınca sportif direktör Comolli, 24 yaşındaki Bruma'yı kiralamak için temaslara başladı.
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GALATASARAY 13 MİLYON EURO ÖDEDİ
Galatasaray'ın 2013 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Bruma, Portekiz'in Sporting Lizbon takımında yetişti..
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Sporting Lizbon altyapısında çeşitli yaş gruplarında forma giyen Bruma, A takıma çıktıktan sonra Lizbon ekibinde 13 maçta görev aldı ve 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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Ardından Galatasaray'a transfer olan Bruma, Galatasaray'da 2 sezonda 48 maçta forma giydi ve 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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Galatasaray'da geçirdiği iki sezonun ardından İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralık olarak transfer olan Portekizli, La Liga ekbiyle çıktığı 33 maçta takımına 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
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İspanya'da geçirdiği 1 yılın ardından tekrar Galatasaray'a dönen Bruma, 2016-2017 sezonunu ise en verimli yılını geçirdi.
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2016-2017 sezonunda Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Bruma, 11 gol 9 asistle sezonu bitirdi.
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LEIPZIG'E TRANSFER OLDU!
Galatasaray'da geçirdiği iyi sezonun ardından Galatasaray'dan ayrılan Bruma, 15 milyon Euro bonservis bedeli ile Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu.
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Alman ekibinde ikinci sezonunu geçiren Bruma, bu süreçte takımına 65 maçta 10 gol 5 asistlik katkıda bulundu. Kariyerinde en fazla gol ve asist ürettiği takım olan Galatasaray'da ise Bruma, 85 maçta 15 gol 21 asistlik performans sergiledi.
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Portekizli yıldız kariyeri boyunca ise 221 maçta 35 gol 33 asistlik rakamlar ortaya koydu.