Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Brugge sonrası Fatih Terim'e olay sözler! Klopp...
Galatasaray'ın Club Brugge karşısındaki performansını spor yazarları böyle analiz etti. İşte güne damga vuran yorumlar...
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1
İlker Yasin: Deneyim hamle yaptırmaz
Kendi resimlerine, isimlerine, tarihlerine bakmaktan dünyada değişen futbol şekillenmesine seyirci kalanların hiçbir mazereti olmayacak. Başlayan Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında en kötü maçı Brugge’de seyrettik.
2
Barcelona, Napoli, Salzburg, Ajax, Liverpool, 16-17 yaşlarındaki gençleri sahaya sürmekten çekinmezken, Avrupa’nın Tapon Toplama Merkezi (TTM) Türkiye’nin şampiyonu, Lemina, Seri, Nzonzi, Luyindama, Marcao, Feghuli, Belhanda gibi veteranlarla değişimin ve futbol düzeninin gerisinde kalmaya mahkum. Deneyim, hamle yaptırmaz. Hayal ettirmez. Statüyü koruma, elindekini kaybetmeme arzusu öne çıkar.
3
Terim, yıllık 3 milyon Euro ile Avrupa’nın en pahalı teknik direktörlerinden biri. Ama yeni futbol anlayışının gençlere ve atlet özellikli isimlere kapı açtığının farkında olması lazım. Şu an Şampiyonlar Ligi’nin en kötü iki stoperi Galatasaray’da. Ve bence yine tüm gruplardaki en kötü, yavaş, yorgun, güçsüz orta saha oyuncuları da Galatasaray’da. Sahi, Seri, Lemina, Nzonzi neredeydi dün?
4
Neredeydi Galatasaray orta sahası? Falcao’ya bu paralar rakip ceza sahasına gelmeyecek topları beklemek için mi verildi? Takımın gole odaklı, yaratıcı, kazanmaya hedefli tek oyuncusu Babel, 31. dakikadaki mutlak golü kaçırmasa skor başka olurdu demeyeceğim. Çünkü Brugge de o kadar çok kaçırdı ki...
5
Aslında Brugge çok abartılacak bir takım değil. Fizik, kondisyon üstünlüğü ve de atletik özellikleriyle orta sahayı hızlı geçerek Galatasaray’a baskın düzenlediler. İlk 30 dakikada 3’ü kafayla, 4 net gol pozisyonunu 1’i direkten dışarıya attı Brugge. Peki bu pozisyonlarda Luyindama ve Marcao, önlerindeki Nzonzi, Seri ne yaptı? Bilardo yavaşlığında oynadıkları futbolla tam bir seyirciydiler. Ve Terim, Brugge’e 6 net pozisyon veren takıma 60 dakika dayandı.
6
Ve sahada yok olan Lemina’yı çıkarıp, Emre Mor’u oyuna sokarak kenarda cılız kalan Feghouli’yi ortaya alarak takıma kişilik katmayı aklına getirdi. Brugge, Galatasaray’a pas yapma, topla oynama şansını verirken, yapılacak hataları kolluyor ve Galatasaray savunmasını arkasına hızlı adamlar kaçırarak gol pozisyonu arıyordu. 74’ye oyuna giren Diagne, Galatasaray’dan bildiğimizden farklı değildi. Marcao’nun eline çarpan top, hakem ve VAR kararıyla tespit edildi. Penaltı değil.
7
GALATASARAY'I REFORMA İHTİYACI VAR
Bu Galatasaray’ın bir reforma, değişime, sihirli ele ihtiyacı var. Bunu yapacak tecrübe takımın başında. Ama ne demişler: “Deneyim, hamle yaptırmaz”. Bu stoperlerle, bu yavaş, yorgun orta saha ile ve konvansiyonel futbol anlayışıyla Galatasaray istediği hiçbir yere gidemez. Takıma taç atışları için antrenör atayan Klopp’un bir bildiği olsa gerek. Futbol, değişiyor
8
Uğur Meleke: Bu kadro, 2016’ya ait gibi
CLUB Brugge, bir proje takımı. Ajax, Porto ve Salzburg gibi gençlere yatırım yapıyor, parladıklarında markette değerlendiriyor ve yenilerini buluyor. Yazın Premier Lig’e 60 milyon Euro’ya 3 süper oyuncu sattılar (Wesley, Nakamba ve Danjuma). Onların formalarını Diatta, Dennis ve Okereke gibi 20’liklere verdiler. Kadroları olağanüstü değil ama kesinlikle bir planları var:
9
Dün maçın başından sonuna kadar 3-5-2 oynadılar. Bu sezon 10 resmi maçta hiç üçlü savunma oynamamışlardı ama dün bu tercihin bir nedeni vardı: Geriden topu savunma arkasına uzun vurmak ve Dennis-Okereke ikilisini kaçırmak. Kaçırdılar da... Vormer ve kadife ayaklı Vanaken mükemmel uzun paslar attılar arkaya. Neyse ki çok becerikli değillerdi son vuruşlarda.
10
Galatasaray’sa kaliteli bir takım. Ama durağan. Dün ilk 11’de 33’lük tam 5 adam vardı. Bu bir Şampiyonlar Ligi kadrosu ama sanki 2019’un değil. 2015’in ya da bilemediniz 2016’nın Devler Ligi kadrosu gibi bu. Belhanda ve Emre Akbaba döndüğünde işler değişebilir. Ama bu haliyle Galatasaray orta sahası verimsiz. Durağan görüntüye rağmen 1 puan iyi sonuç. Galatasaray bu Brugge’ü İstanbul’da yenerek en azından üçüncülüğü koyacaktır cebine.
11
Charleroi ertelemesi
BELÇİKA Federasyonu, Brugge’ün Devler Ligi play-off’u öncesi Charleroi lig maçını ‘ülke puanı açısından hayati önem’ gerekçesiyle ertelemiş. Bu çağda erteleme, elbette ilkel. Ancak bizim Avrupa temsilcilerimiz de 11’inci sıraya düştüğümüzün farkında olarak sahaya çıkarlar umarım.
12
Mehmet Demirkol: Kadro fazlasını vaat ediyordu
Brugge, Galatasaray’ın savunmada top yapma sorunu üzerine giderek maça başladı. Lemina ve Seri’nin N’Zonzi’ye fazla yakın oynamaları, Galatasaray’ın merkezde üçgenleri kuramayışı ev sahibinin işini kolaylaştırdı. Alana yayılma konusunda bir plana ihtiyaç var. Pozisyonları değerlendiremeyişleri Galatasaray’ı dakikalar geçtikçe topa biraz daha sahip olan bir takım yaptı. Ancak bunun biraz da orta sahada geçiş oyununda kapılacak topları beklemeleri sebebiyle olduğu söylemek lazım. İkinci yarıda Brugge’ün kovaladığı sadece savunma arkasına atılan toplar oldu. Diagne oyuna girdikten ve Feghouli merkeze geçtikten sonra Galatasaray artık oyuna ortaktı. Ama üzerine konuşulacak bir hücum planı sergilemeleri de mümkün olmadı. Sadece Babel’in yaratacağı işlere kaldı oyun. Bu tabloda 1 puan iyi ama kadro kalitesi daha fazlasını vaat ediyordu.
13
Levent Tüzemen: Galatasaray Falcao'ya göre oynamalı
DEVLER Ligi'ne Brugge gibi sert bir deplasmandan puan alarak başlamak Galatasaray için moral oldu. Çünkü Belçika takımları Galatasaray'a hep ters geliyor. Galatasaray topa hep hakim oldu. Ancak Brugge'un Bonaventure ile Vanaken gibi çabuk oyuncularının Luyindama-Marcao ikilisinin arkasına yapacağı hızlı koşulara önlem almak için Fatih Terim savunmayı fazla öne çıkarmadı.
14
Luyindama, "Söyle ayna benden büyük stoper var mı?" gibi riskli ve aşırı güvenli oynamayı bırakmalı. Galatasaray kağıt üzerinde bireysel becerileri ve tekniği yüksek oyunculardan kurulu bir takım. Bu oyuncular yüksek tempoda oynamıyor ve sürekli ayağa pas yaparak hücuma ağır çıkıyor. Kanatlardan hızlı hücum yapılmadığı sürece Falcao pozisyon bulmakta zorlanır. Terim mutlaka Falcao'yu besleyecek ve gol yollarında verimli olacak bir oyun düzeni planlamalı.
15
Galatasaray'ın saha içindeki en torpilli oyuncusu Babel olarak görünüyor. Hollandalı yıldız maalesef topla fazla oynuyor, gol yollarında çok egoist davranıyor. İlk yarıda akılalmaz bir gol kaçıran Babel'e birileri Falcao ile oynadığını ve pas vermesi gerektiğini hatırlatmalı. Nzonzi çok dengeliydi, basit oynamayı tercih etti, riske girmedi, rakipten kritik toplar çaldı ve buluştuğu topları hatasız kullandı.
16
Lemina fizik olarak tam hazır değil. Doğru pozisyon alan Seri çok çalıştı, oyunun yönünü değiştirdi. Seri'nin topla dikine gitme konusunda hızlanması gerekiyor. Bir kalecinin ne kadar önemli olduğunu Muslera bir kez daha gösterdi. Muslera iki net gol pozisyonunda Bonaventure ile Okere'nin vuruşlarını mükemmel kurtardı. Fatih hoca, Emre Mor'u kanatlara hız kazandırmak adına hazırlamalı ve Feghouli'ye de oyunu yönetme yetkisini vermeli. Emre girip Feghouli direksiyona geçince Galatasaray rakip kaleye daha etkili hücum etti.
17
Evren Turhan: Başlangıç için iyi sonuç
ŞAMPİYONLAR Ligi'nin ilk maçına Galatasaray ideal 11 ile çıktı. Tek eksik Belhanda'ydı. 15 dakika da rakip daha etkili ve kenarları daha iyi kullandı. Orta sahada Lemina, Nzonzi ve Seri iyi oynadılar. Top rakipteyken hem kapattılar hem de topa sahip olduklarında pas hatası yapmadılar. İlk yarıda hücumda en etkili oyuncumuz Babel'di 30.dak yakaladığı posizyonu gol atsa devreye önde girecektik.Nagatomo ilk yarıda sol tarafı iyi kullandı.
18
FALCAO YALNIZ KALDI
Falcao çok topla buluşamadı biraz yanlız kaldı ilk bölümde. 2.yarı Brugge maça daha etkili başladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız konstrasyonnuz iyi olmalı. Lemina yorulunca yerine Emre Mor girdi.. Oyunu biraz daha çabuk oynamamız lazım. Rakip Galatasaray kalitesinde değil ama 2 kenarda hızlı oyuncuları ile etkili oldular. Kaybetmemek önemli ama kazanabileceğimiz ve daha kaliteli olduğumuz ortadayken kazanmamız gerekirdi..