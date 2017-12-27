Brezilyalı ünlü futbolcudan kadın hakeme olay hareket
Brezilyalı futbolcu Denilson de Oliveira bir dostluk maçında ofsayta yakalanınca kadın hakeme yaptığı işaret tepki çekti.
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Brezilya'daki bir dostluk maçında Denilson'ın kadın hakeme yaptığı hareket tartışma yarattı.
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2002 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu'nu yaşayan eski yıldız maçtaki bir pozisyonda ofsayta düştü.
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Bayrağını kaldıran yardımcı hakem Ericles Artuzi'ye sinirlenen Denilson hakeme birkaç kez eliyle kalp işareti yaptı.
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Ancak bu hareket sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada Denilson hakem bir erkek olsaydı ona bu hareketi yapamayacağı gerekçesiyle 'cinsiyetçilikle' suçlandı. Orta hakem ise Denilson'a sarı kart gösterdi.