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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31 Ekim 2019 - 11:17,

Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü hiçbir şeyden korkmuyor

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Sky Sports'a verdiği özel röportajda Çağlar Söyüncü'yü yere göğe sığdıramadı.

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Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yetenekli savunmacı hakkında övgü dolu ifadeler kullanan deneyimli çalıştırıcı, transfer sürecinden Çağlar Söyüncü'yü izlediği ilk antrenmana kadar birçok detayı paylaştı.

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Çağlar Söyüncü'nün hiçbir şeyden korkmadığının altını çizen Rodgers, genç stoperin kendisini en fazla etkileyen özelliğini de açıkladı.

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Brendan Rodgers'ın Çağlar Söyüncü açıklamaları şu şekilde;

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"Dürüst olmak gerekirse, Çağlar'a dışarıdan baktığınızda risk alabilecek ve birkaç hata yapabilecek bir oyuncu gibi görünüyor."

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"Onun hakkındaki ilk izlenimim bu yöndeydi."

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"İlk antrenmanıma çıktığımda onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkına vardım. "

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"Maguire ve Evans gibi iki iyi stoperin arkasındaydı. Morgan'ı da sayarsak, 4. stoperimizdi."

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"Bu onu hiç etkilemedi. Bu, onun hakkında beni en çok etkileyen şeydi."

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"Geçen sezon, uzun bir süre sonra menajeriyle görüştüm."

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"Almanya'dan gelmişlerdi. Menajerine, 'Dinle, onu çok beğeniyorum. Bunun ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum, fazla oynamıyor ama önümüzdeki sezon onun için önemli bir yıl olabilir' dedim."

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"Hiçbir şeyden korkmuyor. Old Trafford'da oynuyor, Anfield'da oynuyor. Gözünü hiçbir şey korkutmuyor."

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"Fantastik bir oyuncu ve her geçen gün daha iyiye gidiyor."

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"Hızlı ve agresif bir oyuncu. Savunma yapmak için çok arzulu."

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"Topu almak için hiçbir şeyden çekinmiyor."

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"Aynı zamanda oyun kurmak da istiyor. Üst seviye takımlarda oynamak için tam da gerekli olan şey bu; hem savunma yapabilmek hem de oyun kurabilmek."

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"Hem ilk hamleyi yapabiliyor hem de açık alanda iyi oynuyor."

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"Topu gelişigüzel uzaklaştırmıyor."

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"Tabii bazen zorlanıyor çünkü şu an dünyanın en iyi hücum oyuncularına karşı oynuyor."

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"Old Trafford'da penaltı yaptırdı ancak bu aşamayacağı bir sorun değil. Futbolcuların takıma adapte olma süreleri vardır."

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"Geldikleri gibi birkaç ay forma şansı bulamayabilirler. Çağlar da benzer bir durum yaşadı. Şimdi takıma girdi ve oynuyor"

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