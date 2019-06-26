Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Sahaya çıkarken sarımsak sürüyor
Yeşil sahaların yıldızları zaman zaman oynadıkları oyunlar, zaman zaman geçmişleri, kimi zaman özel hayatlarıyle gündeme geliyorlar. Kimileri de kendilerine özel sırlarla... Bir döneme damgasını vuran yıldız hakkında ortaya çıkan bu gerçek 'Yok artık!' dedirtti. İşte futbol dünyasından duyacağını birbirinden ilginç gerçekler...
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Nijerya asıllı Togolu golcü 4 yaşına kadar yürümeyi öğrenememiştir.
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Lilian Thuram
Fransız defans oyuncusu rakip hücumcuları rahatsız etmek için vücuduna sarımsak sürerek maça çıkardı.
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Alessandro Nesta
Saatlerce Playstation oynadığı için sol elinin başparmağını sakatladı. Ameliyat oldu ve 4 hafta sahalardan uzak kaldı.
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Cristiano Ronaldo
Ronaldo'nun ilkokul öğretmeni onun Madeira aksanı ile konuşmasına sinir olup dövmüştür.
NOT: Madeira, Ronaldo'nun doğduğu yerdir.
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Andriy Shevchenko
Trabzonspor'a tavsiye edilmiş ancak dönemin başkanı Atay Aktuğ, "Alacak imkanımız var ama Andriy'den bir cacık olmaz" demiştir.
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Carlos Bacca
7 yıl önce ülkesinde geçimini karşılamak için balıkçılıkla uğraşıyordu.
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Rio Ferdinand
Televizyon izlerken ayaklarını sehpaya uzun süre koyması nedeniyle tendonunu incitmiş ve sakatlanmıştı.
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Eusebio
Portekizli efsane futbolcu Eusebio'nun kaçırdığı ilk penaltıyı Jose Mourinho'nun babası Felix kurtarmıştır.
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Franz Beckenbauer
Jübile maçında kendi kalesine gol atan tek futbolcudur.
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Grafite
Brezilyalı yıldız 21 yaşına kadar sokaklarda çöp toplayarak yaşamını sürdürüyordu
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Rio Mavuba
Uluslararası sularda yüzen bir teknede dünyaya geldi. Doğum belgesinde bulunan milliyet bölümü boş. 2004 yılında 20 yaşına geldiğinde ise büyüdüğü ülke olan Fransız vatandaşlığına geçti.
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Manuel Neuer
Bundesliga'da en uzak mesafeden gol yiyen kaleci 73 metre ile Neuer'dir.
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Frank Lampard
Dünyanın en zeki futbolcularından biri. IQ'su tam 150.
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Gareth Bale
"Küçükken mahallede maç yaparken adaletli olsun diye sol ayağımı kullanmamı yasaklamışlardı."
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Dennis Bergkamp
Kendisi aynı zamanda bir makine mühendisi.
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George Weah
'Dünyada Yılın Futbolcusu' ödülünü alan ilk ve tek Afrikalı futbolcudur.
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Gilberto Silva
America Mineiro'da oynarken kulübün verdiği düşük ücretlerden dolayı bir dönem marangozluk yaparak geçimini sağlamıştır.
18/22
Martin Palermo
Kolombiya maçında kazanılan 3 penaltıdan da yararlanamayan Arjantinli Martin Palermo, uluslararası bir maçta 'En çok penaltı kaçıran futbolcu'dur.
19/22
Petr Cech
İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca ve doğal olarak ana dili olan Çekçeyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor.
20/22
Zlatan Ibrahimovic
İsveçli yıldız küçükken bisiklet çaldığını ve futbolun onu düzgün bir insan yaptığını söylemiştir.
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Zlatan Ibrahimovic futbol yaşamına Amerika'da devam ediyor...