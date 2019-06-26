Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Sahaya çıkarken sarımsak sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBöylesi ne görüldü ne duyuldu! Sahaya çıkarken sarımsak sürüyor
GeriFutbol Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Sahaya çıkarken sarımsak sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Takvim
26 Haziran 2019 - 14:15,

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Sahaya çıkarken sarımsak sürüyor

Yeşil sahaların yıldızları zaman zaman oynadıkları oyunlar, zaman zaman geçmişleri, kimi zaman özel hayatlarıyle gündeme geliyorlar. Kimileri de kendilerine özel sırlarla... Bir döneme damgasını vuran yıldız hakkında ortaya çıkan bu gerçek 'Yok artık!' dedirtti. İşte futbol dünyasından duyacağını birbirinden ilginç gerçekler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/22

Nijerya asıllı Togolu golcü 4 yaşına kadar yürümeyi öğrenememiştir.

2/22Lilian Thuram

Lilian Thuram

Fransız defans oyuncusu rakip hücumcuları rahatsız etmek için vücuduna sarımsak sürerek maça çıkardı.

3/22Alessandro Nesta

Alessandro Nesta

Saatlerce Playstation oynadığı için sol elinin başparmağını sakatladı. Ameliyat oldu ve 4 hafta sahalardan uzak kaldı.

4/22Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Ronaldo'nun ilkokul öğretmeni onun Madeira aksanı ile konuşmasına sinir olup dövmüştür.

NOT: Madeira, Ronaldo'nun doğduğu yerdir.

5/22Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Trabzonspor'a tavsiye edilmiş ancak dönemin başkanı Atay Aktuğ, "Alacak imkanımız var ama Andriy'den bir cacık olmaz" demiştir.

6/22Carlos Bacca

Carlos Bacca

7 yıl önce ülkesinde geçimini karşılamak için balıkçılıkla uğraşıyordu.

7/22Rio Ferdinand

Rio Ferdinand

Televizyon izlerken ayaklarını sehpaya uzun süre koyması nedeniyle tendonunu incitmiş ve sakatlanmıştı.

8/22Eusebio

Eusebio

Portekizli efsane futbolcu Eusebio'nun kaçırdığı ilk penaltıyı Jose Mourinho'nun babası Felix kurtarmıştır.

9/22Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer

Jübile maçında kendi kalesine gol atan tek futbolcudur.

10/22Grafite

Grafite

Brezilyalı yıldız 21 yaşına kadar sokaklarda çöp toplayarak yaşamını sürdürüyordu

11/22Rio Mavuba

Rio Mavuba

Uluslararası sularda yüzen bir teknede dünyaya geldi. Doğum belgesinde bulunan milliyet bölümü boş. 2004 yılında 20 yaşına geldiğinde ise büyüdüğü ülke olan Fransız vatandaşlığına geçti.

12/22Manuel Neuer

Manuel Neuer

Bundesliga'da en uzak mesafeden gol yiyen kaleci 73 metre ile Neuer'dir.

13/22Frank Lampard

Frank Lampard

Dünyanın en zeki futbolcularından biri. IQ'su tam 150.

14/22Gareth Bale

Gareth Bale

"Küçükken mahallede maç yaparken adaletli olsun diye sol ayağımı kullanmamı yasaklamışlardı."

15/22Dennis Bergkamp

Dennis Bergkamp

Kendisi aynı zamanda bir makine mühendisi.

16/22George Weah

George Weah

'Dünyada Yılın Futbolcusu' ödülünü alan ilk ve tek Afrikalı futbolcudur.

17/22Gilberto Silva

Gilberto Silva

America Mineiro'da oynarken kulübün verdiği düşük ücretlerden dolayı bir dönem marangozluk yaparak geçimini sağlamıştır.

18/22Martin Palermo

Martin Palermo

Kolombiya maçında kazanılan 3 penaltıdan da yararlanamayan Arjantinli Martin Palermo, uluslararası bir maçta 'En çok penaltı kaçıran futbolcu'dur.

19/22Petr Cech

Petr Cech

İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca ve doğal olarak ana dili olan Çekçeyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

20/22Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

İsveçli yıldız küçükken bisiklet çaldığını ve futbolun onu düzgün bir insan yaptığını söylemiştir.

21/22

Zlatan Ibrahimovic futbol yaşamına Amerika'da devam ediyor...

22/22

Misli.com'a üye ol, ilk kupon şirketten! Kampanya detayları için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Kenya'da atletizm skandalı! Cinsiyetini gizledi ve...
Böyle antrenman görülmedi! İzdiham ve sevgi seli...
Mısır'da büyük skandal! Takımdan kovuldu...
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer! Terim onay vermişti...