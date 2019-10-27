Böylesi ilk defa görüldü! 6'sı bir arada!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de karabulutlar tamamen dağıldı! Evindeki sürpriz Antalyaspor yenilgisiyle sarsılan sarı-lacivertliler, üst üste aldığı 2 galibiyetle hayata döndü. Maçta dikkat çekici anlar ise objektiflerden kaçmadı...
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İşte detaylar...
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KOCAMAN'A ÇİÇEK
Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman’a Konyaspor maçı öncesinde çiçek takdim etti. Süper Lig’de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a çiçek verdi. Fenerbahçe’de futbolculuk döneminde efsaneleşen ve daha sonra teknik direktörlük yapan Kocaman’ı unutmayan taraftarlar, çiçek takdiminden sonra fotoğraf çekildi.
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VEDAT'TAN JENERİKLİK GOL!
Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Denizlispor maçından sonra Konyaspor ağlarını da havalandırarak üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı. Vedat ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı. Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği müsabakayı Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi de boş geçmedi. Mücadelenin 82. dakikasında sahneye çıkan Vedat, uzaktan yaptığı vuruşla takımının 5. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan yıldız futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz haftaki Denizlispor maçının ardından bu hafta da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, takımını sırtlamaya devam ediyor. Kosovalı forvet böylece Süper Lig'de gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu. Ligde 9 maçta görev alan Vedat'ın 1 de asisti bulunuyor.
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GUSTAVO SİFTAH YAPTI!
Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor’a karşı attı. Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Marsilya’dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli forma ile ilk gol heyecanını yaşadı. Konyaspor müsabakasının 78. dakikasında sahneye çıkan Gustavo, ceza sahası dışında Volkan’dan kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Attığı golden sonra kutlamayı yedek kulübesinin önünde yapan 32 yaşındaki futbolcu sevincini teknik heyet ve futbolcularla paylaştı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde 6 maçta 540 dakika görev aldı.
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ATEŞLEYİCİ GÜÇ RODRIGUES!
Fenerbahçeli futbolcu Gary Rodrigues, Konyaspor karşısında 1 gol, 1 asistlik performans göstererek sarı-lacivertlilerin galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor’u 5-1 mağlup ederken, Gary Rodrigues galibiyette önemli bir rol oynadı. Müsabakanın 11. dakikasında sol kanattan aldığı topta ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturan 28 yaşındaki futbolcu takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 28. dakikasında ise Ozan’ın golünde asisti yapan Rodrigues takımının ikinci golünde de etkide bulundu.
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39 BİN SEYİRCİ
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 39 bin 425 biletli seyirci takip etti. Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterirken, Konya taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Bu mücadeleyi statta 39 bin 425 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarıyla destek verirken, farklı galibiyetten ve oynadıkları oyundan dolayı mutlu oldukları gözlendi
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Lige 5-0'lık Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, devam eden haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi.
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Sakat futbolcuların da etkisiyle bir türlü ideal 11'ini bulamayan Ersun Yanal, Max Kruse'nin sakat olmasına rağmen ideale yakın 11'ini buldu.
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Maçın başından sonuna muhteşem oynayan Ersun Yanal'ın takımı, rakip kaleye 8'i isabetli 18 şu gönderdi. Fenerbahçe'nin kalesine gelen 2 toptan biri de Serdar Aziz'in şanssızlığı eseri gol oldu.
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Alınan skor ve oynanan müthiş futbol, yönetimi çok mutlu etti. Özellikle geçen sezon tribünde üzüntülü ve stresli görüntüleri sık sık objektiflere giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte takımını ayakta alkışladı.
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KARABULUTLAR DAĞILDI
Geçen sezondan çok farklı bir kimlikle yeni sezona giren Fenerbahçe'de Ali Koç'a ve Ersun Yanal'a tribünden sevgi seli vardı. Yanal ve Koç için geçen sezon zaman zaman istifa tezahüratları bile tribünlerden yükseliyordu.
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Şans eseri, 5-1'lik maçta ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Maçta fileleri sarsan 6 futbolcu da aynı karede görüntülendi. Fenerbahçe Twitter hesabı da bu fotoğrafı paylaştı.