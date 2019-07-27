Böylesi yaşanmadı! Tarih yazdılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo gibi yıldız transferleri ile sezona iddialı hazırlanan Real Madrid büyük bir şok yaşadı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Real Madrid, ezeli rakiplerinden Atletico Madrid ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
2
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda oynanan derbi maçta Atletico Madrid, Real karşısında tarihi bir galibiyete imza attı.
3
ABD'nin New York şehrinde bulunan MetLife Stadium'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 7-3'lük skorla kazandı.
4
Atletico Madrid, maça henüz 1. dakikada Diego Costa'nın attığı golle başladı.
5
Kırmızı beyazlılar 8. dakikada rekor transferi Joao Felix'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
6
19. dakikada Angel Correa takımının 3. golüne imza atarken, 28'de bir kez daha sahneye çıkan Diego Costa skoru 4-0'a getirdi.
7
İlk yarı bu skorla tamamlanacak derken, Diego Costa, 45. dakikada penaltı golüyle hat-trick yaparken ilk yarının skorunu da belirledi: 5-0
8
İkinci yarıya da hızlı başlayan Atletico Madrid, 51. dakikada Diego Costa ile farkı 6'ya çıkardı.
9
Tarihi bir galibiyete imza atan Atletico'nun 7. golü ise 70. dakikada Vitolo'dan geldi.
10
Real Madrid'in gollerini ise 60. dakika Nacho, 85'de penaltıdan Karim Benzemave 89'da La Fuente kaydetti.
11
Maçın 65. dakikada Diego Costa ile Dani Carvajal arasında tartışma yaşandı.
12
Maçın 4 gollü kahramanı Diego Costa daha bitime 25 dakika kala rakibi Carvajal ile kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
13
Takımlarını desteklemeyen gelen Real Madrid taraftarları ise büyük şok ve şaşkınlık yaşadı.
14
Real Madrid'de Çin kulübü Jiangsu Suning ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilen Galli oyuncu Gareth Bale de forma giydi.
15
Real Madrid'li oyuncular tarihi hezimetin ardından büyük üzüntü yaşadı.
16
Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk iddiasıyla sezona hazırlanan Real Madrid'de teknik direktör Zinedi Zidane'nin skor karşısındaki şaşkınlığı yüzünden okunuyordu.
17
'İstediğimiz her şeyi yaptık'
Karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Real Madrid'e karşı istediğimiz her şeyi yaptık. Topu boş alanlara rahatlıkla aktarabildik. Ayrıca, yakaladığımız pozisyonları da gole çevirdik. Real Madrid'in gerçek potansiyelinin bu olmadığını düşünüyorum. 7-3'lük skor, iki takım arasındaki farkı göstermiyor. Her zaman geliştirilecek noktalar vardır. Skorborddan öte, Real Madrid oyunun büyük kısmını bizim sahamıza yıkmayı başardı ve pozisyonlara girdi." dedi.
18
'Kilitlendik adeta'
Zidane ise yaptığı açıklamada, "Maça çok kötü başladık. Yüksek seviyede bir maça, bu kadar kötü başlayamazsınız. Sadece 8 dakikada 2-0 oldu. Oyuncularım, gidişatı değiştirmek için hiçbir şey yapamadı. İlk yarı çok zordu. Bir türlü maçın içine giremedik. Kilitlendik adeta. Bu maçta 7 gol atan taraf biz de olabilirdik ama ne yazık ki olmadı. Unutmayalım, bu sadece bir hazırlık maçı. Atletico Madrid, her konuda bizden daha iyiydi. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Yeni sezona hazırlanıyoruz ve sakin olmak gerekiyor. İlk lig maçı 17 Ağustos'ta. Şimdilik, eksiklerimizi gidermeye odaklanacağız. Biz çok motiveyiz. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Önümüzdeki sezon çok iyi olacağız. Ben buna inandım." ifadelerini kullandı.
19
'Gol yemeden bu galibiyeti almak isterdik'
Atleticolu futbolcu Saul Niguez ise "7-3'lük skoru sakince karşılamamız gerekiyor. Bu sadece bir hazırlık maçıydı. Bizi çok mutlu etti. Elbette, soyunma odasında biraz eğlence vardı. Güzel bir zafer elde ettik. Real Madrid'e karşı bu galibiyeti gol yemeden almak isterdik. Bu maça çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve galibiyet istedik. Atletico Madrid'in renklerini taşıyorsanız, her maç elinizden gelenin en iyisini vermek zorundasınız."