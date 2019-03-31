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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Reuters
31 Mart 2019 - 13:06,

Böyle skandal görülmedi! Rakibini yere yatırdı ve...

Boks ringlerinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı...

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İşte detaylar...

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David Price ve Kash Ali arasındaki ağırsıklet boks müsabakasında yaşanan olay izleyenleri şok etti...

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Kıran kırana başlayan mücadelede beşinci raunda gelindiğinde işler değişti.

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Ali, 15 dövüştür yenilmiyordu ve Price ona "dişli" gelince akılalmaz bir hareketle öfkesini dışa vurdu...

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Beşinci rauntta Price'ın üzerine kapaklanan Ali, onu karnından ısırdı.

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Price, "Beni ısırıyor" diye feryat içinde bağırdı... Acı içinde bağıran İngiliz boksörün imdadına ring hakemi yetişti ve saldıran sporcuyu uzaklaştırdı.

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Isırılan boksörün karnında çıkan diş izleri de dikkat çekti.

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Bunun üzerine Kash Ali, maçtan diskalifiye edildi ve hakem kararıyla Price zafer kazandı.

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Maçın ardından kazanan boksör, "Yaptığı şey bir utanç kaynağı. Ringde bir adamı dişlemek mi? Bundan bayağı bir hareket yok. Ceza almalı" diye konuştu...

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Sky Sport'ta yorum yapan eski dünya şampiyonu Tony Bellew ise Ali'nin ömür boyu men alması gerektiğini dile getirdi.

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İngiliz Boks Yönetimi konuyla ilgili soruşturma başlattı... Price maç sonunda ise şu sert ifadeleri kullandı:

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"Basın toplantısında aklını kaybedeceğinin işaretlerini veriyordu ve böyle de oldu. Bu şekilde kazanmak istemezdim; orada kendi ayağına sıktı"

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"Performansımdan mutlu değilim; tekrar maç istiyor ama bu tür bir hayvan ile aynı ringi paylaşmam"

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"Korkutucu bir şeydi ama önüme bakacağım; bu galibiyetin ardından devam edeceğim..."

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Form geçici, klas kalıcıdır!

Robbie Keane, Tottenham efsaneleri maçında mükemmel bir gol attı.

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