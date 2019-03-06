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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05 Mart 2019 - 21:30,

Böyle anlaşma görülmedi! Messi'ye 'dokunmak' yasak...

Hazırlık maçında Fas Milli Takımı ile karşılaşacak Arjantin, dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'yi korumak adına bir anlaşma yaptı...

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İşte detaylar...

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Arjantin ile Fas, 26 Mart'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 

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Maç öncesi iki ülke arasında futbol dünyasında görülmemiş bir anlaşma imzalandı. 

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Anlaşmanın ana konusu Barça'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi...

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Türkiye'den; Nabil Dirar, Younes Belhanda gibi tanıdık isimlerin de formasını giydiği Fas Milli Takımı, hazırlık maçında Arjantin Milli Takımı ile karşılaşacak.

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Afrika basınına göre; bu maç öncesi iki ülkenin federasyonları arasında ilginç bir anlaşmaya imza atıldı. 

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Arjantin Futbol Federasyonu'nun, Fas Futbol Federasyonu'ndan maç öncesi ve sırasında uygulanmasını istediği bazı kurallar var...

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Arjantinli yetkililerin yaptığı anlaşmaya göre; Fas Federasyonu, Tangocular için özel jet kiralayacak.

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Yine anlaşmaya göre; Lionel Messi'ye maç sırasında sert girmek yasak.

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Buna karşılık Arjantinli yıldız en az 60 dakika sahada kalacak. 

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Bu anlaşmaya bağlı olarak, Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard'ın oyuncularına "Messi'ye dokunmayın" dediği öne sürüldü.

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