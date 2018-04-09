Bombayı patlattı... 'Alacakları isim Usain Bolt!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı lacivertlilerin transferiyle ilgili de konuşan ve çarpıcı açıklamalar yapan Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İkinci gol de sıkıntı var mı? Yine yan hakemin olduğu yer. Bu yan hakem sıkıntılı. Tv başından net kararımızı veremedik. Şimdi ofsayt pozisyonu yan hakemin hizasında ama bu gol pozisyonu yan hakemin hizasında değil. Yan hakem gol pozisyonu hizasında değil. Çapraz bir durum var. Çok emin olarak sen burada koşuyorsun gole. İkinci pozisyonda daha netsin 24 santim ofsayt var bunda bir şey söylemiyorsun.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'nin lehine olan pozisyonda gol diyebiliyorsun ama 24 cm ofsayt olan pozisyonunda tam karşısındasın, aleyhine olan pozisyonda çok sessiz kalıyorsun. Burada Fenerbahçe'nin ilk golünü de vermeyebilirdi. Maça baktığın zaman çok kötü oynayan, sezonun en kötü Fenerbahçe'si. Taraftar bile futbol oynamayı istiyor, bir tane gol pozisyonu yok. Maçı ancak bu şekilde kazanabilirsin.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- O yan hakem onu oradan nasıl göryor koşuyor gol diye, acaba bu Fenerbaheçe'nin aleyhine olsa verir mi? Buna bakalım. Bu kaleci Volkan olsa ve çapraz pozisyondasın. Oradan bunu nasıl görüyorsun. Soldado'nun golünü görmüyorsun? Hakem hizada değil bile. Sen bana ikinci pozisyonda ofsyatı kaldırırsın ben de buna helal olsun derim. O pozisyon olmasa çok fazla bir şey demem. Fenerbahçe'yi hırsız düşün evi soymuş ama kapıyı ev sahibi açmış. Fenerbahçe'nin bir günahı yok, hakem ile alakalı. Piero'nun başındaki adamda benim için çok önemli. O kimdir ve hangi takımlıdır. Ben onu da geçtim. Yan hakem ilk pozisyonda, çaprazda ve uzakta görmeden veriyor ama yanı başındaki 24 cm ofsaytı göremiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 5 cm'i 30-40 metreden nasıl görüyorsunuz ya? Bırakın bu işleri. Ahmet Gökçek maç sonunda her şeyi özetlemiş. Son haftalarda her şey yapılabilir. Aziz Yıldırım'ın ödül törenindeki konuşması bile federasyona giderdi. Hakemlere akıllı olun doğru dürüst maç yönetin diyor. Fikret Orman'ın açıklaması doğru zamanlı mı değil. Aziz Yıldırım'ın üç gün önceside aman Fenerbahçe'yi şey yapmayalım. Fenerbahçe takımın şampiyonluğa oynuyorsun ve hala iki ön libero ile oynuyorsun. Ön tarafta iki etkili oyuncun Mehmet Ekici ve Valbuena var. Ama senin takımında iş yapacak oyuncular ilk 11'de değil. Neyin savunmasını yapıyorsun? Ne ile oynuyorsun. Valbuena iki tane atsaydı bugün haftaya yine oynamazdı Aatıf oynardı. Senin bu takımında yapacak oyuncu Giuliano ile Valbuena. Mahsus mu yapıyorsun? Deplasmana gidersin, Beşiktaş ile Galatasaray ile oynarsın.. Niye Josef, niye Topal? Hayır abi futbol bu değil! Her zaman böyle yakalayamazsın. Osmanlıspor takımı çok güçlü olmayabilir. Bugünkü gollerde sıkıntı var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Elinde Mehmet Ekici gibi bir oyuncu var. Frikikten atar, duran topları iyi kullanıyor, araya top atar.. Yapma Aykut hocam, seni destekliyoruz. Ama diyoruz ki bu adamları sen aldın. Fenerbahçe diyelim ki şampiyon oldu, Beşiktaş'a da Galatasaray'a da Başakşehir'e de hakkaten yazık. Oynanan oyuna bakın ya pozisyonu yok. Osmanlıspor kalecisi ilk yarı yere yatmadı ya. Başka bir teknik direktör gelirse Valbuena kalsın der. Sizin alacağınız oyuncu Valbuena'dan daha iyi olacağını mı zannediyorsunuz? Valbuena çok üst düzey bir ouncu. Başka bir oyuncu alacaksa bu ayarlarda en az 10 milyon euro vermek zorundasın. Fenerbahçe'liler lütfen at gözlüğüyle bakmayın. Böyle futbolla şampiyon olunmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Seneye Aykut hoca kalacaksa, Fenerbahçe'ye bir futbolcu söylüyorum; Bir tane oyuncu var seneye gidin alın. Usain Bolt! Yan hakemin oraya orta saha çizgisinr koyacaksın, arkaya doğru atacaksın. Topa sadece dürtmesi yeter. Fenerbahçe'nin seneye alacağı oyuncu Usain Bolt. Arkadan koşacak çizginin oradan abi. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"72 puan bizi şampiyon..." Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonlukla ilgili soruları yanıtladı. İzlemek için videoya tıklayınız...