Bombalar Başakşehir'den! Emre Belözoğlu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu sezon yaşanan büyük başarısızlığın izlerini yeni sezonda silmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de rota Başakşehir'e çevrilmiş durumda...
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Sarı-Lacivertliler, ligde son 5 haftaya zirvede giren Başakşehir'in en önemli 3 ismini gözüne kestirdi.
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Kötü gidişin devam etmesi halinde Ersun Yanal'la yolarını ayırıp teknik adamlık koltuğuna Abdullah Avcı'yı getirmeyi düşünen Fenerbahçe'nin hedefinde Edin Visca ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu öğrenildi.
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SON YILLARDA SÜREKLİ GÜNDEMDE
Sarı-lacivertli yönetim Başakşehir'in ve belki de ligin en flaş ismi olan Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor.
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Müthiş bir performans ortaya koyan Boşnak yıldız son iki sezon başında da transfer gündemine gelmiş ancak sonuç alınamamıştı.
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Yıldız futbolcu bu sezon forma giydiği 33 maçta, 13 gol, 13 asistlik bir peformans sergiledi.
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Fenerbahçe, Edin Visca'nın dışında eski futbolcusu Emre Belözoğlu konusunda da planlar yapıyor.
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FUTBOLU BIRAKMA HAZIRLIĞINDA
Alınan bilgilere göre yönetim, jubile hazırlığında olan Emre'yi sportif direktör olarak göreve getirmek istiyor.
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Milli futbolcu da daha önce yaptığı açıklamalarda, kariyerine Fenerbahçe'de yeni bir görevle devam etmeyi düşündüğünü ifade etmişti. F.Bahçe kısa sürede resmi girişimlere başlayacak.
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Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde İtalya Serie A'da Inter forması da giymiş ve başarılı bir dönem geçirmişti...