Bombaladı! 'Seni unutanlar utansın...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sarı lacivertlilerde bir oyuncu için flaş yorumlar yapıldı... İşte o eleştiriler...
2/32
RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Her futbolcu sahaya en iyisini yapmak için çıkar. Ama Valbuena bambaşka. Dün, tek başına fitili ateşlemek, uzun zamandır oynamamanın verdiği şevkle boyundan büyük işler başarmak için sahadaydı. Aynı zamanda oyundaki liderliği de bambaşkaydı. Ayew’in attığı goldeki mücadelesi, isteği ve yılmayışı buna çok güzel bir örnekti.
3/32
MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Antrenör takımından Valbuena takımına... Geçen yıl 11. haftada o ünlü Osmanlıspor maçından sonra Valbuena hızlı bir şekilde ilk 11’in dışına çıkmıştı, hatırlarsınız. Fenerbahçe lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde lig 7.’siydi. Fransız kulübeye gidince Fenerbahçe devreyi Galatasaray’ın 2, Başakşehir’in 3 puan gerisinde kapattı. Valbuena savunmaya yardım etmediği için değil taktik disipline uymadığı için formayı kaybetmişti o gün. ‘Antrenör Takımı’ olmak için bu gerekiyordu. 1 yıl sonra Fenerbahçe küme düşme hattında ve bu kez Koeman ‘Valbuena takımı’nı etkili bir çözüm olarak masaya koydu.
4/32
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Ve Valbuena... Eğer artık oyun karakteri olmayan, mücadele takımıysanız; tecrübeli yıldızınıza da maçı emanet edersiniz. Koeman'ı Cocu'dan farklı biri yapan da bu akıl zaten. Kurt Fransız, kendini önemli görenleri yanıltmadan oynuyor. İyi mücadele ediyor, fizik gücü yettiğince de koşmaktan sakınmıyor. Bir de Şener'in sakatlığı ve sonrası. Oyuncu kenara giderken neredeyse tüm takım gelip, sırtına vurdu. "Birliktelik" lafla olmuyor. Birbirine sahip çıkan ve arkadaşı için üzülen bir grup yaratılıyor.
5/32
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - İki buçuk yıl sonra bugün, Aykut Hoca’nın bir açıdan haklı olduğunu söyleyebiliriz sanırım! Çünkü şu iki buçuk sene içinde Kocaman ondan vazgeçti, Cocu vazgeçti, Fenerbahçe vazgeçti ama Valbuena vazgeçmedi. Futbolu hâlâ 13 yaşında bir mahalle çocuğu gibi seviyor. Şu son 10 günde Koeman’ın, Koç’un, camiasının ruh halini değiştirdi tek başına. Eğri oturup doğru konuşalım; Fenerbahçe’deki değişimin altındaki 1 numaralı unsur, Valbuena’nın futbol sevgisi...
6/32
ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Fenerbahçe iç saha oyununu buldu mu? Koeman’ın ilk 11 tercihi sezonun geri kalanı için iç sahadaki en doğru 11’di. Ancak derbiler ve özel maçlarda Topal ya da Ekici gibi oyuncular 11’e girebilirler.
7/32
ERMAN TOROĞLU (SABAH) - İsla Valbuena'dan sonra ikinci en iyi adamdı. Ama İsmail'i oyuna alıp, İsla'yı da yerinden oynatınca bence iki hatayı bir arada yaptı. Madem onu yapıyorsun Köybaşı'nı al beke! Hasan Ali bile ortada daha iyi olurdu. Bu, şunu gösteriyor; yabancı teknik adamlar bizi öğrenene kadar bayağı vakit geçecek! Frey mi? İyi mücadele ediyor, stoperleri alıp götürüyor, orta sahaya geliyor, iki kişilik koşuyor ama Fenerbahçe'nin santrforu mu? Hayır... Neden? F.Bahçe'nin santrforu, 2 pozisyona girip 2'sini atacak, 3 pozisyona girip 3'ünü atacak, 4 fırsatın 4'ünü değerlendirecek. 5 pozisyona girip 1 atıyorsan, F.Bahçe'nin forveti olamazsın. Hoş, Alanyaspor da Fenerbahçe'nin istediği gibi oynadı. Oyunu kilitlemediler, açık alanda oynadılar.
8/32
EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Topu kim kaptırırsa kaptırsın, bütün takım geri kazanmak için adeta savaşıyor. Topun geri kazanılma süresi azaldıkça, oyun hakimiyeti ve pozisyon üstünlüğü Fenerbahçe'de oluyor. "Küme düşme hattında" diye dalga geçenlere sesleniyorum. Gün gelir Fenerbahçe'nin altında kalırsanız hiç şaşırmayın! Puan tablosunda tabii!
9/32
İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM) - Frey'in de maçlarda ortaya koyduğu performans gözardı edilecek gibi değil.Bir orta saha oyuncusu kadar çok koşuyor, takım savunmasına katkı sağlıyor ve golünü de atarak artık skora da katkı yapıyor.
10/32
ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Galatasaray maçında fizik üstünlükle geri dönen, Anderlecht’i mücadeleyle yenen Fenerbahçe, dün Alanyaspor’u da kenara atılmış futbol yıldızı Valbuena farkı ile geçti. Aç kalmış adamın yemeğe saldırdığı gibi oynadı Valbuena. Sahada kaldığı 64 dakika boyunca her topta, her hücumda o vardı. Zaten çıktıktan sonra rengi/temposu düşen, ayarı kaçan Fenerbahçe’ye bakıp anlamak mümkün Valbuena’nın ne işe yaradığını. Onu unutanlar utansın!
11/32
Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 2-0 yendi. Zirve yarışında iddiasını sürdürdü.