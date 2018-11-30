Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bombaladı... 'Nartallo'nun kaval kemiğini bile arattı!'
Beşiktaş, Sarpsborg deplasmanında 2-0'lık yenilgiden 3-2 galibiyete ulaştı.
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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi için son maçta beraberliğin yeteceği siyah beyazlılar için flaş yorumlar yapıldı...
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - Beşiktaşlılar şu sıralar Drans ile verkaç girip, “Ne güzel kalecimizdin sen Fabri abi” diyordur. Kartal, son 35-40 yılda istisnalar hariç kaleciden yana hep ızdırap çekti. En az 3-4 şampiyonluğu kaleci yüzünden kaybetmiştir. Ben başkan olsam Fabri’yi ne pahasına olursa olsun, satmazdım. Dünya çapında değildi ama Beşiktaş’ta işe çok yaradı.
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SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ) - İlk yarı bittiğinde "Beşiktaş bu olamaz" dedim ve gerçekten ikinci yarıda sahada bambaşka bir Beşiktaş sahadaydı. Beşiktaş'ın yetenekli ayakları da sahneye çıkınca iki takım arasındaki kalite farkı iyice kendini gösterdi. Lens attığı nefis iki gol ve harika futboluyla soğuk geceyi ısıtan isim oldu. Böylesine amatör bir rakip karşısındaki performans ölçü değil ama Beşiktaş'ın 2-0'dan yenilgiyi kabullenmemesi ve geri dönerek kazanması önemliydi.
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Birkaç pozisyon verdiyse de maçı kazanma seviyesine getirmeyi becerdi Beşiktaş. Ve Lens’in farkı yaratan incelikli iki işi sayesinde bu zorlu coğrafyada zora soktuğu maçı kazanmayı da bildi. Evet, bir dönüş maçı oldu ama yine de bu kadar zor olmamalıydı...
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FATİH DOĞAN (SABAH) - Beşiktaş Benfica maçı dahil birçok maçta bu dönüşleri yaptı. Alkışı hak etti. Başta Lens, Caner, Ljajic olmak üzere bütün futbolcular donan vücutlarını yüreklerinden gelen ateşle ısıttı. İkinci yarı ortaya büyük karakter koydular. Ancak şunun altını çizelim: Şenol Güneş sakatlarından 5 tanesini bu ağır maç koşullarında risk etmedi. Bu sentetik zemini ve havayı görünce alınan riski daha anlaşılır kıldı.
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - İkinci yarıda sahada gezinen Larin çıkıp Wagner öne geçti, Necip, Caner, Adriano, Adem de ayağa oynamaya başladılar.. Manzara değişince Lens de, bizim halı saha ligi dediğimiz Hollanda'dan geldiğini hatırladı... Bir oynadı, pir oynadı. Kuzey ışıkları gibi parladı maşallah...
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ALİ ECE (FANATİK) - Norveç deplasmanında havadan top şişirip gol aramak düz duvara tırmanmaya çalışmak gibiydi, bunun yerine ikinci 45’te Beşiktaş topu akıllıca yere indirdi, Larin yükünden kurtulup ortayı bile yerden yapınca harika bir geri dönüşe imza attı. Maçı döndüren Lens de bizzat kariyer dönüşü yaptı mı? O çok önemli işte! Larin’i kim buldu, kim önerdi, kim Beşiktaş’ta oynayabilir raporu verdi? Norveç’te Nartallo’nun kaval kemiğini bile özletti!
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Beşiktaş, zorlu Norveç deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönmeyi başardı.