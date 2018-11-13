Bombaladı... 'Muzu anlarım ama pilav nedir!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluştaki beIN Manşet programında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Tolgay Arslan'ı eleştiren Mehmet Demirkol, şunları söyledi...
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- “Yönetim ile Fatih Terim arasında problem var” diye haberler okumadım. Fikret Orman ile Şenol Güneş arasında sorunlar var diye okuduk. Mustafa Cengiz’in tarzını beğeniyorum. Yapıcı bir profil çizdi. “Fatih Terim büyük bir marka. Ama Galatasaray daha büyük bir marka” lafına gerek var mı? Galatasaray ölümsüz.
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- Futbol oldukça Galatasaray olur, bitmez. İnsanlarla kurumsal markaları zaten karşılaştıramayız. Bunu söylemeye ne gerek var? Böyle dersen ister istemez buradan bir şey çıkar. Bu, laf olsun diye söylenmez. Ünal Aysal, “Fatih Terim bizim elemanımız” dediğinde problem var mıydı?
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- Emre Akbaba sağlıklı dönsün yeter. Sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de önemli. Soru işaretlerini çok kısa sürede sildi. Nagatomo ve Fernando da olmazsa olmaz gibi bir şey. Onların dönüşü yüzde 25 katkı sağlar.
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- Ozan Kabak’ı da genç yaşına rağmen çok olgun buldum. Ben onun altyapı hocası olsam en çok bu yönüyle gurur duyarım. Altyapıdan çıkanlar, ağabeylerine özenip ilk onlar ‘dayılanıyorlar’. Ozan çok derli toplu. Yeter ki eksiklerini kapatsın. İyi gelişmeyle dünya çapında da olabilir.
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- Cocu bildiğim kadarıyla halen Türkiye’de. Ortada bir problem olabilir. Koeman da o koltuğu dolduruyor. Fenerbahçe taraftarları net olarak Cocu’yu istemedi. Daha sonra da yollar ayrıldı. Koeman geldi, Ersun Yanal kampanyaları başladı. Koeman, Galatasaray, Anderlecht, Alanyaspor maçlarında başarılı oldu. Bilet alan açısından bir şikayet duyuyor musun?
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- Bu sezon gibi olmasaydı, “Bu takım niye gitmiyor kardeşim” denir ve problem olurdu. Koeman’ı yolladın, teknik direktör getireceksin. 2 maç kaybetti. Konuyu nasıl anlatacaksın? Koeman ile yeni sözleşme olabilir. Cocu’nun şartlarında bir sözleşme yapılmaz diye düşünüyorum. Türkiye’de yaşanan problemlerin yüzde 99’u işin ekonomisi. Anormal olan kontratlar.
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- Valbuena konusu; ne seninle, ne de sensiz gibi bir durum. İstatistikler ortada. Aykut Kocaman, Valbuena’yı kesmişti. Galatasaray maçı öncesi Valbuena oynamalı demiştim. Bugünün durumu farklı. Sonraki dönemde ne olacağı kestirilemez. Şartların ne getireceğini bilemeyiz.
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- Tolgay Arslan'ı anlamak güç. Devre arasında pilav mı yenir? Muzu falan anladım da… Maç sonunda ye, sorun yok. PSG’de maç sonu suşi vardı. Maç ortasında pilav nedir? Levent Kırca parodisi gibi. Pilavı nereden bulmuş? Maç sonu yemeği geldi belki.
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- Acaba erken mi yemeğe girişti? Tolgay gibi oyuncular Euro istiyorlar değil mi? Lira al, değiştir. Tolgay, devre arasında bir ezeli rakibe mi gidecek? Bu konuda da spekülasyonlar var. Pilav nohutlu falan mıydı?
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Gignac uzak mesafeden destan yazdı!
İsmi Türk takımlarıyla anılan Andre-Pierre Gignac, harika goller atmaya devam ediyor. Yıldız golcü takımı Tigres'in sahasında Puebla'yı 6-1 yendiği maçta, mükemmel bir frikik golüne imza attı. Gignac bu sezon 15 maçta 14 gol kaydetti.