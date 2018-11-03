Bombaladı... 'Artık, Hasan'dan fazlası olamazsın!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 2-0'dan, 2-2'yi yakaladı... Spor yazarları karşılaşma sonunda iki takımın futbolunu ve Galatasaray'ın Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ı eleştirdi... İşte o çarpıcı yorumlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/39
RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Galatasaraylı futbolculara bir söz diyeceğim... Evet, maçın bu noktaya gelmesi insanın sinirlerini bozar ama bu, sizlere maç bitiminde saldırma hakkı vermez.. Fenerbahçeli futbolcular ne yapmış olursa yapsınlar onlar sizin evinize gelen misafirlerdir. Onlar size emanettir.. Ümit ediyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili birimleri iki takımdan da olaylara karışan futbolculara ve antrenörlere gereken cezayı verir.
2/39
ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Seyirciyi de arkasına almış Galatasaray için önce değişen bir şey olmadı; 50. dakikada Linnes skoru ikiledi. Artık Fenerbahçe’nin tek ümidi maçın sonlarına doğru Galatasaray’ın düşmesi, üstün olan kendi fizik gücünün devreye girmesiydi. Tabi bir de üstün olan Fenerbahçe yedek kulübesinin farkı... Bekledikleri gibi de oldu. Galatasaray’ın baskısı zayıfladıkça önce Eljif’e oyun alanı açıldı. Sonra Alper’in hızı Galatasaray’ın zaaflarını iyice ortaya çıkardı. Isla ve Hasan Ali de kanatları çalıştırıp oyunun içine girince Fenerbahçe maçın son üçte birlik süresinde baskın taraf haline geldi. 66’da VAR desteği ile penaltı ve Valbuena’nın golüyle durum 2-1 olduğunda Fenerbahçe oyuna geri döndü. Ardından Jailson’un golüyle ortak oldu.
3/39
ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH) - 2-0 sonrası Galatasaray'ın kontrol futboluna yönelmesi gerekirdi. Çünkü aşırı 60 dakikalık tempodan bu fiziki yorgunluk baş gösterecekti. O tempoya ve prese devam etmek mümkün değildi. Sonrasında birçok maçta hakemi atlatan Muslera bu sefer VAR'a takılınca fark bire düştü. Tabii ki bu yorgun Galatasaray'a panik getirirken Fenerbahçe'yi de morallendirdi. Ve kısa süre sonra Jailson'dan mükemmel bir beraberlik golü geldi. Son bölümde Galatasaray değil de üç fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe galibiyeti kaçıran taraf oldu.
4/39
ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ) - Cocu döneminde sahada adeta yürüyen Fenerbahçe, Koeman ile çıktığı ilk maçta büyük takım olduğunu hatırladı. Bence Fenerbahçe hiç boşuna hoca aramasın. Çünkü bu Koeman'da iş var ve birkaç maç daha fırsat verilmeli.
5/39
ALİ ECE (FANATİK) - İkinci golde Linnes çok iyi vurdu ancak top Norveçli’ye gelmeden önce Alper’in yaptığı daha doğrusu yapamadığı tersine asist seviyesinde bir saçmalık. Galatasaray’ın iç sahada 2 farklı öne geçtikten sonra maçı tutmaması ya da tutmayı tercih etmemesi büyük hata. Valbuena’nın teknik yeteneğinin devreye girmesi maçı çevirmeye yetti.
6/39
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Koeman, kariyerinde kulüpler ve milli takımlar olan bir teknik direktör... Yani klasik bir yardımcı hoca değil. Cocu’dan sonra da onun kararlarının benzerlerini almayacağı belliydi. Fenerbahçe bir aydır üçlü savunma kabusuyla uğraşıyordu, dün dörtlüye döndü. Orta sahada iki klasik altı numarayla değil, bir klasik 6 (Jailson) artı bir 8 numara (Eljif) ile oynadı. Önde İsmail’i kullanma gibi bir korkaklığa başvurmadı. Cocu’nun nedense 5 dakika bile vermekten kaçındığı Valbuena’yı 11’e koydu. Bu tercihler Fenerbahçe’yi sorunsuz bir takım haline getirmedi elbette. Ancak bence bir elektroşok gerekliydi ve Koeman başardı bunu.
7/39
EDİZ SIRAPINAR (MİLLİYET) - Tribünlerin hem üçüncü gol tezahüratları yaptığı, hem de Fenerbahçe’yi küme düşmeye davet ettiği anlarda VAR destekli gelen penaltı kararı maçta rüzgarı bir anda terse çevirdi. Valbuena ile umutlanan Fenerbahçe geç de olsa büyüklüğünü hatırladı, kısa sürede Jailson ile beraberliği yakaladı... 67 dakika oyunun tek hakimi olan Galatasaray bir anda gardı düşmüş boksöre döndü... Bilinçsizce yumruk sallıyor, rakibine ciddi açıklar veriyordu... Bu ortamda Fenerbahçe Eljif ve Skrtel ile galibiyete çok yaklaşsa da tarih yazmayı kıl payı kaçırdı.
8/39
MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Penaltıdan sonra Fenerbahçe Galatasaray’ın yumuaşk karnına oynamaya başladı. Bu kez oyunu kurdurtmamak için stoperler ve Donk Ndiaye ikilisine baskı yaptılar. Galatasaray çıkamadı. Bir maçın bu kadar ev sahibine dönmüşken moral olarak yıkılmış rakibin maça ortak oluşu kolay görülür bir durum değildir.
9/39
AHMET ÇAKAR (SABAH) - 2-0'a kadar hiç oynamayan bir Fenerbahçe; iyi kötü bol pas yaparak fazla pozisyon bulmasa da duran toplardan iki gol bulan Galatasaray vardı. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe, neredeyse tüm kontrolü eline aldı ve penaltıdan golü buldu. İşte bu dakikadan sonra sahadan silinen, darmadağın olan bir Galatasaray izledik.
10/39
EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Maçın sonunda kendi sahasında berabere kalmayı yediremeyen ve kendisine teknik adam diyen Hasan Şaş'ın ortalığı karıştırdığını gördük. Konuşurken, yazarken sana Hasan hoca diyordum Hasan Şaş! Bundan sonra Hasan'dan fazlası olamazsın! Adam gibi futbolcu olamadın ki adam gibi teknik adam olasın! Senin gibiler olduğu sürece ebedi dostluk, ebedi düşmanlığa dönecek. Yazıklar olsun.