Bomba patlıyor! Robinho geliyor...

Süper Lig’in flaş ekiplerinden Sivasspor transferde büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.
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Yiğidolar, bonservisi elinde olan Robinho için girişimlerini hızlandırdı. Brezilyalı oyuncuyla temasa geçilirken Robinho da Sivasspor’da görev almış vatandaşları Cicinho ve Roberto Carlos’u arayarak şehirle ilgili bilgiler aldı.
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Robinho için Konyaspor’un da devrede olduğu biliniyor. Ancak 33 yaşındaki oyuncu yeşil beyazlı ekibin teklifine sıcak bakmıyor.
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Bonservisi elinde!Son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro forması giyen Robinho sözleşmesini 31 Aralık 2017'de sona ermesiyle birlikte boşa çıkmıştı.
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Yazın Rizespor istemişti!
Rizespor'un o dönemki teknik direktörü Hikmet Karaman, Robinho'yu transfer etmek istediklerini ancak oyuncunun TFF 1. Lig'de forma giymek istememesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etmişti.
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Robinho ne kadar kazanıyordu?
Brezilyalı yıldız Atletico Mineiro'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu. Fakat Brezilya ekibi önerdiği yeni sözleşmede bu fiyatın daha azını teklif edince anlaşma sağlanamadı.
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Süper Lig'in ilk yarısında topladığı 26 puanla kendisine 8. sırada yer bulan Yiğidolar yaz döneminde Arouna Kone, Thievy Bifouma, Delvin Ndinga, Sergiy Rybalka gibi önemli isimleri transfer etmişti.
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Robinho kimdir?
Kariyerine Brezilya’nın ünlü Santos kulübünde başlayan ve o dönemler “Yeni Pele” olarak lanse edilen Robinho 2005’te 24 milyon Euro bedelle İspanyol devi Real Madrid’e transfer oldu. Burada geçirdiği 3 sezonun ardından 43 milyon euroya Manchester City’nin yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu daha sonraki dönemde düşüş yaşadı. İki farklı dönemde Santos’a kiralandı ve 2015’te Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’nin yolunu tuttu. Burada da yaklaşık 7 ay kaldıktan sonra Şubat 2016’da Atletico Mineiro’nun yolunu tuttu. (Ajansspor)