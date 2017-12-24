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Futbol

Bomba Maicon iddiası... Transfer oluyor!

Galatasaray'ın hırçın stoperi Maicon'a sürpriz talip...

Fotoğraflar: Arşiv
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Sezon başında Sao Paulo'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Maicon'a transfer kancası...

Fotoğraflar: Arşiv
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Attığı 4 golle Avrupa'nın en golcü stoperleri arasında yer alan Maicon'a sürpriz bir ekip talip oldu.

Fotoğraflar: Arşiv
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Domagoj Vida'yı Beşiktaş'a kaptıran Dinamo Kiev'in gözünü Maicon'a diktiği iddia edildi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Ukrayna'nın Football-1 kanalı, Brezilyalı stoperin menajerinin Noel sonrası Kiev'e gelerek başkan Surkis ile görüşeceğini ileri sürdü.

Fotoğraflar: Arşiv
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29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusunun sarı kırmızılılar ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)

Fotoğraflar: Arşiv
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