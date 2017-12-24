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Bomba Maicon iddiası... Transfer oluyor!
Futbol
Bomba Maicon iddiası... Transfer oluyor!
Galatasaray
'ın hırçın stoperi Maicon'a sürpriz talip...
Fotoğraflar: Arşiv
24.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 09:07
Fotoğraflar: Arşiv
24.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 09:07
1 / 6
Sezon başında Sao Paulo'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Maicon'a transfer kancası...
Fotoğraflar: Arşiv
24.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 09:07
2 / 6
Attığı 4 golle Avrupa'nın en golcü stoperleri arasında yer alan Maicon'a sürpriz bir ekip talip oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
24.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 09:07
3 / 6
Domagoj Vida'yı Beşiktaş'a kaptıran Dinamo Kiev'in gözünü Maicon'a diktiği iddia edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
24.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 09:07
4 / 6
Ukrayna'nın Football-1 kanalı, Brezilyalı stoperin menajerinin Noel sonrası Kiev'e gelerek başkan Surkis ile görüşeceğini ileri sürdü.
Fotoğraflar: Arşiv
24.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 09:07
5 / 6
29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusunun sarı kırmızılılar ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)
Fotoğraflar: Arşiv
24.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 09:07
6 / 6
Galatasaray
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Maicon
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