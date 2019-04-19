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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19 Nisan 2019 - 12:44,

Bomba iddia! Ronaldo ve Irina Shayk...

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Rus model Irina Shayk'ın ilişkisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Ronaldo'nun Real Madrid'de forma giydiği dönemde tanışan ikilinin 5 yıl süren bir ilişkileri olmuştu.

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Ronaldo - Irina çifti dünyanın en çok konuştuğu ve merak ettiği ilişki durumundaydı.

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Rus aktris ve televizyon sunucusu Viktoriya Bonya'dan Ronaldo - Irina aşkıyla ilgili flaş bir iddia geldi.

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Bonya, yaptığı programda Ronaldo'nun Rus model Irina Shayk ile ilişkisinin reklam amaçlı olduğunu söyledi.

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Rus güzel, Ronaldo ile eski sevgilisi Irina Shayk'ın ilişkiye başlamadan önce sözleşme imzaladığını ileri sürdü.

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İkilinin sözleşme bitince ayrıldıkları ve ilişkilerinin reklam amaçlı olduğu ifade edildi.

7/17ŞU ANDA DA AYNISINI YAPIYOR

'ŞU ANDA DA AYNISINI YAPIYOR''

Viktoriya Bonya, ''Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar...

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Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim.'' diye konuştu.

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Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo şu an Georgina Rodríguez ile birlikte.

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Çiftin Alana Martina adını verdikleri bir kız cocuğu var.

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Ronaldo'nun farklı annelerden olan Cristiano Junior, Eva Marina ve Mateo isminde üç çocuğu daha bulunuyor.

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33 yaşındaki Rus model Irina Shayk ise 44 yaşındaki ABD’li oyuncu ve yönetmen Bradley Cooper ile birlikte.

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Çiftin Lea isimli bir kız çocukları var.

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