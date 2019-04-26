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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26 Nisan 2019 - 12:40,

Bomba iddia! İpler koptu, Fatih Terim...

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Takvim'de yer alan habere göre; daha önce yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelene Younes Belhanda, kaldığı yerden devam ediyor. Belhanda'nın bu kez sorun yaşadığı isim teknik direktör Fatih Terim.

2/16

İkinci yarıda Galatasaray'ın en iyileri arasında yer alan yıldız oyuncu, anlaşılmaz davranışlarına bir yenisini daha ekledi.

3/16DIAGNE İLE TARTIŞTI

DIAGNE İLE TARTIŞTI

Belhanda ilk olarak Türk Telekom Stadı'ndaki Yeni Malatya maçında Diagne ile penaltı tartışması yaşadı.

4/16VARAN 2

VARAN 2

Faslı yıldız daha sonra Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısına 'kart görebilirim' diyerek çıkmadı.

5/16VARAN 3

VARAN 3

Belhanda dün akşam da kendini kötü hissettiğini söyledi ve oynamak istemedi.

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Fatih Terim bunun üzerine ilk 11'de olan futbolcuyu tribüne gönderdi.

7/16DONKU SAHAYA SÜRDÜ

DONK'U SAHAYA SÜRDÜ

Fatih Terim, kadrodan çıkarttığı Younes Belhanda yerine Ryan Donk'a ilk 11'de şans verdi.

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Ayrıca kadroda yer almayan Kostas Mitroglou, Belhanda'nın kadrodan çıkartılmasının ardından 18 kişi arasına dahil edildi.

9/16TERİM DE ANLAM VEREMEDİ

TERİM DE ANLAM VEREMEDİ

Fatih Terim, maç öncesi Belhanda sorusunu yanıtladı.

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Tecrübeli çalıştırıcı, "Belhanda'nın son dakikada soyunma odasında bir sıkıntısı oldu, hiç beklemediğimiz bir şekilde.

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Onu kadrodan çıkardık. Bir rahatsızlığı oldu, kendini iyi hissetmedi" sözlerini kullandı.

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Terim'in ligin kalan haftalarında ve kupa finalinde Belhanda'yı oynatmayı düşünmediği iddia edildi.

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"Kaldı 6 final, 2 kupaya da talibiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından, "Sezonu 2 kupa ile tamamlayıp 30 milyon taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

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